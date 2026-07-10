KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ | KPSS başvuruları nereden yapılır? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans başvuruları son gün ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularına yönelik süreçte adayların gözü başvuru ekranlarına çevrilmiş durumda. Başvuruların nereden yapılacağı, ücretlerin ne kadar olduğu ve son başvuru tarihinin ne zaman olduğu gibi konular, sınava hazırlanan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvim doğrultusunda ilerleyen süreçte adaylar, başvurularını zamanında tamamlayabilmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS başvuruları nereden yapılır? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans başvuruları son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularına yönelik süreçte adayların gözü başvuru ekranlarına çevrilmiş durumda. Başvuruların nereden yapılacağı, ücretlerin ne kadar olduğu ve son başvuru tarihinin ne zaman olduğu gibi konular, sınava hazırlanan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvim doğrultusunda ilerleyen süreçte adaylar, başvurularını zamanında tamamlayabilmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS başvuruları nereden yapılır? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans başvuruları son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) resmi web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kolaylıkla erişebilmektedir.
2026 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS Lisans başvuru ücreti 800 TL olarak belirlenirken, KPSS Alan Bilgisi sınavında ise her bir oturum için adaylardan 500 TL ücret alınmaktadır.