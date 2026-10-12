KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS Lisans branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
2026 KPSS Lisans branş sıralaması için adayların bekleyişi sürüyor. Kamu kurumlarına atanmayı hedefleyen lisans mezunları, sınav puanlarının ardından kendi mezuniyet alanlarındaki başarı sıralamalarını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarında kaçıncı sırada olduklarını görmelerine yardımcı olacak. Peki, KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Lisans branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merak edilen ayrıntılar…
Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar, kendi mezuniyet alanlarında diğer adaylara göre hangi konumda bulunduklarını merak ediyor. Branş sıralaması, özellikle kamu personeli alımlarını takip eden adayların başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KPSS Lisans branş sıralaması açıklanma tarihi hakkında detaylar…
2026 KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. Sıralamanın yayımlanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir duyuru da yapılmadı.
ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında; branş bazında sıralamalar genellikle sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonraki 1 ile 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.
Buna göre 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, bilgilerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sıralamanızı öğrenmek için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:
T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle (veya e-Devlet şifreniz) https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yapın.
Sol taraftaki menüden veya ana sayfadan "Başvurularım / Tercihlerim" sekmesine tıklayın.
Açılan listeden "2026 - KPSS Lisans" sınavını seçin.
Üst menüde yer alan "Branş Bazında Sıralama" butonuna tıklayın.
Açılan ekranda, YÖKSİS üzerinden çekilen mezuniyet bilginizi (örneğin; İşletme, Makine Mühendisliği, Hemşirelik) seçerek kendi alanınızdaki net sıralamanızı görüntüleyebilirsiniz.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama, adayların kendi mezuniyet alanlarında sınava katılan diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir bilgilendirme hizmetidir. Bu sayede adaylar, genel başarı sıralamasından farklı olarak kendi eğitim alanlarındaki konumlarını görebilir.
Sıralama bilgilerinin doğru değerlendirilebilmesi için ÖSYM sistemindeki eğitim ve mezuniyet bilgilerinin güncel olması önem taşıyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMAYI BELİRLER Mİ?
KPSS branş sıralaması, tek başına atanma durumunu belirlemiyor. Kamu kurumlarına yerleştirmelerde kadro ve kontenjan sayıları, ilgili puan türü, tercih koşulları ve adayların başvuruları dikkate alınıyor. Bu nedenle branş sıralaması, adaylara kendi alanlarındaki durumlarını değerlendirme imkanı sunsa da atanma garantisi anlamına gelmiyor.
Adayların tercih döneminde ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme kılavuzlarını ve kamu kurumlarının resmi personel alımı duyurularını takip etmesi gerekiyor.