KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS Lisans branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, adayların kendi mezuniyet alanlarında sınava katılan diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir bilgilendirme hizmetidir. Bu sayede adaylar, genel başarı sıralamasından farklı olarak kendi eğitim alanlarındaki konumlarını görebilir.

Sıralama bilgilerinin doğru değerlendirilebilmesi için ÖSYM sistemindeki eğitim ve mezuniyet bilgilerinin güncel olması önem taşıyor.