ÖSYM KPSS Ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı: 2026 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta, KPSS bu hafta sonu?
2026 KPSS Ön Lisans için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS Ön Lisans oturumu ekim ayında gerçekleştirilecek. Adayların sınava giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek. Peki 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylar sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. ÖSYM'nin sınav takviminde KPSS Ön Lisans ekim ayı içerisinde uygulanacak, sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026'da açıklanacağı duyuruldu. Peki 2026 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta, KPSS bu hafta sonu? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sınav tarihi...
KPSS ÖN LİSANS 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'da kapanacak. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM, KPSS Ön Lisans'a katılacak adayların sınav giriş belgelerini yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri yer alıyor. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgelerindeki bilgileri önceden kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, 2026-KPSS Ön Lisans bölümünden sınav giriş belgelerine ulaşarak çıktısını alabilecek.
KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, SINAV SÜRESİ NE KADAR?
KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru bulunacak. Adaylara sınavı tamamlamaları için toplam 130 dakika süre verilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alıyor. Buna göre 4 Ekim'de yapılacak sınavın sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. KPSS Ön Lisans puanı, kamu kurumlarında ön lisans düzeyinden yapılacak personel alımlarında adayların kullanacağı önemli puan türlerinden biri olacak.