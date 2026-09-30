ÖSYM KPSS Ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı: 2026 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta, KPSS bu hafta sonu?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, KPSS Ön Lisans'a katılacak adayların sınav giriş belgelerini yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri yer alıyor. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgelerindeki bilgileri önceden kontrol etmesi gerekiyor.