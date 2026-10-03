KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Ön Lisans KPSS kaç soru, kaç dakika? ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

KPSS Ön Lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bu hafta sonu düzenlenecek. Geri sayım sürerken sınavla ilgili araştırmalar da hız kazandı. 2026 KPSS Ön Lisans sınav tarihi, süresi, başlangıç saati ve sınav giriş belgesi en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek, giriş belgesi nereden alınır? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2026 KPSS Ön Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.