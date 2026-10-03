KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Ön Lisans KPSS kaç soru, kaç dakika? ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
2026 KPSS Ön Lisans sınavı için artık son hazırlıklar yapılıyor. Kamu kurumlarında ön lisans düzeyindeki kadrolara başvurmayı hedefleyen adayların katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu hakkında detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda "2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihi belli olurken adayların sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2026 KPSS Ön Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
KPSS Ön Lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bu hafta sonu düzenlenecek. Geri sayım sürerken sınavla ilgili araştırmalar da hız kazandı. 2026 KPSS Ön Lisans sınav tarihi, süresi, başlangıç saati ve sınav giriş belgesi en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek, giriş belgesi nereden alınır? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2026 KPSS Ön Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN 2026, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans tarihi belli oldu.
Takvime göre KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2026 KPSS Ön Lisans sınavında toplam 120 soru sorulacak. Bunun 60'ı Genel Yetenek, 60'ı ise Genel Kültür testinden oluşacak.
Adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.