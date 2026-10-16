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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans sonucu sorgulama ekranı

        KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans sonucu sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından KPSS Ön Lisans sonuçları duyuruluyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, bu yıl yapılan KPSS Ön Lisans sınavına katılım sağladı. 4 Ekim'de ÖSYM tarafından tamamlanan sınavların ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün ve saate?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, memur olabilmek hayaliyle KPSS sınavlarına giren adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl düzenlenen KPSS oturumları bu yıl da yapıldı ve adaylar sınavlara katılım sağladı. Sınavların tamamlanmasıyla ise gözler ÖSYM tarafından duyurulacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS Ön Lisans sonucu hangi gün belli olacak?

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM sınav takvimi 2026 listesine göre sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

        KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmasına rağmen sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin henüz resmî bir saat bilgisi paylaşılmadı.

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

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        KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, elde ettikleri puanlara göre başvurabilecekleri kamu kadrolarını araştırmaya başlayacak.

        Ancak sınav sonucunun açıklanması, doğrudan atama veya tercih işlemlerinin başladığı anlamına gelmiyor. Merkezi yerleştirmeler ve kurumların personel alımları için yayımlanacak başvuru takvimleri, kadro koşulları ve tercih kılavuzları belirleyici olacak.

        Adayların KPSS puanlarının yanı sıra mezuniyet alanlarına, nitelik kodlarına ve başvuru koşullarına da dikkat etmesi gerekecek.

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