KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 SINAV TARİHİ | Ortaöğretim - Lİse KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı hangi gün, kimler girebilir?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Lise mezunlarına yönelik düzenlenen sınavın başvuru ekranı bugün erişime açılıyor. Bu sebeple KPSS Ortaöğretim 2026 sınav tarihi kamu kurumlarında görev almak için söz konusu sınava başvuru yapacak lise mezunu adayları tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde hem KPSS Lise sınavnıın yapılacağı hem de sonuçların açıklanacağı tarih bilgisi yer almıştı. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lise sınavı hangi gün, kimler girebilir? İşte detaylar…