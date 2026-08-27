KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 SINAV TARİHİ | Ortaöğretim - Lİse KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı hangi gün, kimler girebilir?
KPSS Ortaöğretim 2026 sınav tarihi, başvuru ekranının bugün açılacak olması sebebiyle araştırılmaya başlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılacağı sınavın ne zaman yapılacağı merak edilirken, ''Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi belli olmuştu. Bilindiği üzere lise mezunlarına yönelik düzenlenen bu sınav, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı hangi gün yapılacak, kimler girebilir? İşte sınava ilişkin merak edilen detaylar…
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Lise mezunlarına yönelik düzenlenen sınavın başvuru ekranı bugün erişime açılıyor. Bu sebeple KPSS Ortaöğretim 2026 sınav tarihi kamu kurumlarında görev almak için söz konusu sınava başvuru yapacak lise mezunu adayları tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde hem KPSS Lise sınavnıın yapılacağı hem de sonuçların açıklanacağı tarih bilgisi yer almıştı. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lise sınavı hangi gün, kimler girebilir? İşte detaylar…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü başlayacak ve 8 Eylül 2026 Salı günü sona erecek.
Belirtilen süre zarfında başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştirebilecek. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?
Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları, 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına, lise ve dengi okul mezunu olan adaylar katılabiliyor. Bunun yanı sıra sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar da gerekli şartları sağlamaları halinde Ortaöğretim KPSS’ye başvuru yapabiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS Lise sınavı puanı, kamu kurum ve kuruluşlarının lise düzeyindeki kadrolarına yapılacak atamalarda iki yıl boyunca geçerli olacak.