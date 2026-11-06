KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi: 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından sonuç takvimi merak konusu oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar, KPSS puanlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. KPSS lise sonuçları, ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS sonuç tarihi...
Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu, lise mezunu adayların kamu personeli olabilmek için katıldığı sınavlar arasında bulunuyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlış cevaplarını değerlendirerek tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Sonuçların ilan edileceği gün yaklaşırken gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarında. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS lise sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım tarihinde açıklanacak. Kurumun sonuçları daha erken açıklayacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmadığı sürece adayların açıklanan takvimi esas alması gerekiyor.
KPSS LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor. Sonuç ekranında adayların sınav puanları ve ilgili değerlendirme bilgileri yer alacak.
KPSS LİSE SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar, puan bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlarını görüntülemek isteyen adayların, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.