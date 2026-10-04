KPSS SINAV OTURUM SAATLERİ | 2026 KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek ve en erken kaçta çıkılacak?
KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için sınav günü ve oturum bilgileri belli oldu. 4 Ekim'de düzenlenecek sınavda adayların sınav binasına giriş saatine dikkat etmesi gerekiyor. Sınavın başlama ve bitiş saati ile uygulanacak süre ise ÖSYM takviminde yer alıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek ve en erken kaçta çıkılacak? ? İşte, 2026 KPSS sınav tarihi ve saati…
KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 81 il ve Lefkoşa olmak üzere toplam 160 sınav merkezinde uygulanacak. Tek oturum halinde yapılacak sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav binalarına girişte ise saat sınırına dikkat edilmesi gerekecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı başlama ve bitiş saati hakkında merak edilenler…
KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
KPSS Ön Lisans sınavı 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonda belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
KPSS Ön Lisans sınavında adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda toplam 120 soru yer alacak. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Saat 10.15'te başlayacak KPSS Ön Lisans sınavının 130 dakikalık süresi 12.25'te tamamlanacak. Adayların sınavdan çıkışında ÖSYM'nin belirlediği salon kuralları uygulanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ MERKEZDE YAPILACAK?
KPSS Ön Lisans sınavı, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ÖSYM tarafından erişime açılan sınava giriş belgelerinde yer alıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVINDAN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILACAK?
Adayların sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecek. Buna göre saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar en erken 11.55'te salondan çıkabilecek. Sınavın son 15 dakikasında da salondan çıkış yapılamayacak.
Sınav sırasında tuvalete gitmek dahil herhangi bir nedenle sınav salonundan çıkan aday yeniden sınav salonuna alınmayacak.