KPSS SINAV OTURUM SAATLERİ | 2026 KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek ve en erken kaçta çıkılacak?

KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 81 il ve Lefkoşa olmak üzere toplam 160 sınav merkezinde uygulanacak. Tek oturum halinde yapılacak sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav binalarına girişte ise saat sınırına dikkat edilmesi gerekecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı başlama ve bitiş saati hakkında merak edilenler…