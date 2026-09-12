KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak veya e-Devlet kapısı uzantısıyla oturum açarak sonuç belgelerine ulaşabilirler.

Ayrıca mobil cihazlar üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da sınav sonuç bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde görüntülenebilir.