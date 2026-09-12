KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? ÖSYM duyurdu!
2026 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav sürecini takip eden adayların gündemindeki yerini koruyor. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunun yanı sıra Alan Bilgisi sınavlarına da katılan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı sonuç takvimine çevirdi. Tüm oturumların tamamlanmasının ardından başlayacak değerlendirme süreciyle birlikte sonuçların erişime açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, ÖSYM 2026 KPSS Lisans alan bilgisi sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
2026 KPSS sürecinde sınav heyecanını geride bırakmaya hazırlanan adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu ile başlayan sınav takvimi Alan Bilgisi oturumlarıyla devam ederken, binlerce aday ÖSYM’nin sonuç duyurusuna odaklandı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihiyle ilgili takvimde hangi bilgiler yer alıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...
KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sınav 10.15’te başlayacak.
Alan Bilgisi 2. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav binasına girişler 14.30’da sona erecek ve sınav 14.45’te başlayacak.
Alan Bilgisi 3. Oturum: 13 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların 10.00’dan önce sınav binasında olması gerekiyor. Sınav 10.15’te başlayacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak veya e-Devlet kapısı uzantısıyla oturum açarak sonuç belgelerine ulaşabilirler.
Ayrıca mobil cihazlar üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da sınav sonuç bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde görüntülenebilir.