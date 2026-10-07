KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılında uygulanan mevcut KYK burs ve kredi tutarları eğitim düzeyine göre değişiyor. Ocak 2026 itibarıyla lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tutarlar ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Bu nedenle yeni dönemde yapılabilecek artışla ilgili kesin rakam açıklanana kadar mevcut tutarların baz alınması gerekiyor.