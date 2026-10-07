KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar, başvurular başladı mı?
KYK burs ve kredi başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Üniversite eğitimine devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrenciler, KYK burs başvurusu için gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. 2026 yılında uygulanan mevcut tutarlara göre lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL ve doktora öğrencilerine 12 bin TL burs veya kredi ödemesi yapılıyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, 2026-2027 KYK bursu ne kadar olacak? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...
KYK burs ve kredi başvuruları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl belirlediği takvim kapsamında alınan başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, 2026-2027 döneminde KYK bursu ne kadar olacak ve KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılacak? İşte KYK burs ve kredi başvuru takvimi...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi belli olmadı. KYGM'nin resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor.
Başvuruların başlama tarihi GSB tarafından açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden burs ve kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru tarihleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki süreçte yapılması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs ve kredi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor; iki seçenek aynı başvuru ekranı üzerinden değerlendiriliyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri sisteme işleniyor. Bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendirme sürecinde kullanılıyor.
KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?
2026 yılında uygulanan mevcut KYK burs ve kredi tutarları eğitim düzeyine göre değişiyor. Ocak 2026 itibarıyla lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tutarlar ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Bu nedenle yeni dönemde yapılabilecek artışla ilgili kesin rakam açıklanana kadar mevcut tutarların baz alınması gerekiyor.
KYK BURSU KİMLERE VERİLİYOR?
KYK bursu, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan başarılı ve ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine karşılıksız olarak veriliyor. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler belirlenen şartlar kapsamında burs için başvurabiliyor.
Değerlendirme sonucunda uygun bulunan öğrenciler burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanabiliyor. Burs ve kredi tahsis edilen öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için e-Devlet üzerinden gerekli taahhütname işlemlerini süresi içerisinde tamamlaması gerekiyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler öğretim yılının başı olan ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılıyor. KYGM'nin resmi açıklamasına göre ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
2026-2027 dönemi için başvuru takvimi açıklandığında başvuru tarihleri, sonuçların ilanı ve ilk ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar da netleşecek.