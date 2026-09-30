KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı - GSB 2026-2027 KYK bursu ne kadar?
2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin araştırmaları hız kazandı. Üniversite eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 2026 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve öğrenim kredisi ödeniyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri GSB tarafından yapılacak KYK burs ve kredi duyurusuna odaklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları her öğretim yılı başında belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sürecinde öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri değerlendiriliyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2026-2027 KYK bursu ve öğrenim kredisi başvuru takvimi...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyuruya çevrildi. KYKGM'nin resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle 2026-2027 dönemine ilişkin başvuru takvimi açıklandığında öğrenciler başvurularını belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirebilecek.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşması gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin eğitim, ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgileri sisteme girmesi isteniyor. Öğrencilerin özellikle e-Devlet üzerinde yer alan okul ve bölüm bilgilerinin doğru olduğundan emin olması gerekiyor. KYKGM, başvuru sırasında verilen bilgilerin kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak teyit edildiğini belirtiyor.
KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
KYK burs ve kredi başvuruları aynı başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler e-Devlet'te yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetinden işlemlerini yapabiliyor.
Başvuru ekranına e-Devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçenekleriyle de giriş yapılabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerden sonuçlara göre gerekli işlemleri yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeleri isteniyor.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?
2026 yılı için açıklanan güncel GSB burs ve öğrenim kredisi tutarları lisans öğrencileri için aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans öğrencilerine aylık 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise aylık 12 bin TL ödeme yapılıyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için gerçekleştiriliyor. İlk kez yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin yanı sıra öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri de başvuru yapabiliyor.
Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler dikkate alınıyor. Mevzuata uygun öğrenciler arasından bütçe imkanları doğrultusunda burs tahsisi yapılırken diğer uygun öğrencilere öğrenim kredisi verilebiliyor.