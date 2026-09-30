KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı - GSB 2026-2027 KYK bursu ne kadar?

2026-2027 KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılı için açıklanan güncel GSB burs ve öğrenim kredisi tutarları lisans öğrencileri için aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans öğrencilerine aylık 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise aylık 12 bin TL ödeme yapılıyor.