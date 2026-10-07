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        Haberler Bilgi KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB ile KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

        KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB ile KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin KYK ek yurt başvurusu gündemindeki yerini koruyor. İlk yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen veya ek kontenjan kapsamında üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler yeni başvuru tarihlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler için de yurt başvurularının alınacağını duyurdu. GSB tarafından yapılan açıklamada başvuruların yükseköğretim kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Peki KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB ile KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK ek yurt başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılı için GSB yurtlarının ilk yerleştirme süreci tamamlanırken ek başvuru yapacak öğrenciler gözünü KYK ek yurt başvuru takvimine çevirdi. GSB, 22 Eylül'de yayımladığı duyuruda ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve bazı diğer öğrenci gruplarının ilerleyen tarihlerde yurt başvurusu yapabileceğini açıkladı. Başvuruların üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi. Peki 2026 KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak ve başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte GSB KYK ek yurt başvurularına ilişkin son gelişmeler...

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        KYK EK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI!

        Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları başladı.

        KYK ek yurt başvuruları 7 Ekim 2026 saat 10:00'da başlarken, 9 Ekim 2026 saat 23:59'da sona erecek.

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        2026 KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLECEK?

        GSB'nin açıklamasına göre ek yurt başvurusu kapsamında ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler bulunuyor. Bunun yanı sıra yatay ve dikey geçiş yapanlar, özel yetenek sınavıyla yerleşenler, lisansüstü eğitim öğrencileri ve normal öğrenim süresi içinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilecek. Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler ile duyuruda belirtilen diğer özel gruplar da başvuru kapsamında yer alıyor.

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        KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular başladığında öğrencilerin e-Devlet üzerinden GSB/KYK yurt başvuru ekranına giriş yaparak istenen bilgileri kontrol etmesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekecek. GSB, öğrencilerin başvuru öncesinde e-Devlet'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmaları gerektiğini belirtiyor.

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        KYK EK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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        #GSB
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