2026 KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLECEK?

GSB'nin açıklamasına göre ek yurt başvurusu kapsamında ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler bulunuyor. Bunun yanı sıra yatay ve dikey geçiş yapanlar, özel yetenek sınavıyla yerleşenler, lisansüstü eğitim öğrencileri ve normal öğrenim süresi içinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilecek. Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler ile duyuruda belirtilen diğer özel gruplar da başvuru kapsamında yer alıyor.