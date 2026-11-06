Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. 2026 yılı boyunca aylık 4 bin TL olarak verilen burs ve öğrenim kredisi desteğinde, Ocak ayıyla birlikte yeni tutarların geçerli olması bekleniyor. Ancak burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerden yararlanabilmesi için önemli bir işlemi tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermeyen öğrenciler, kendilerine tanınan burs ve kredi hakkını kaybedecek. Eğitim öğretim dönemiyle sınırlı olmayan KYK ödemeleri, yaz ayları da dahil olmak üzere 12 ay boyunca hesaplara yatırılıyor. Peki, 2026 KYK ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ve öğrenim kredisi hangi tarihte yatacak? İşte öğrencilerin beklediği ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar...