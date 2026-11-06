KYK İLK BURS ÖDEME TARİHİ 2026: KYK ilk burs ödemesi ne zaman yapılacak, toplu mu yatacak? T.C kimlik numarası ile KYK burs ödeme günleri
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde ilk ödemelerin yapılacağı tarih yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs ve kredi desteği, 2026 yılının sonuna kadar aylık 4 bin TL olarak ödenecek. Yeni yılda ise burs ve kredi tutarlarının artırılması bekleniyor. Destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerini alabilmeleri için öncelikle taahhütname onay işlemini tamamlamaları gerekiyor. Belirlenen süre içinde onay vermeyen öğrenciler burs ve kredi haklarından vazgeçmiş sayılacak. Peki, 2026 KYK ilk burs ödemesi ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredileri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte ilk ödeme tarihi ve burs takvimine ilişkin merak edilenler...
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. 2026 yılı boyunca aylık 4 bin TL olarak verilen burs ve öğrenim kredisi desteğinde, Ocak ayıyla birlikte yeni tutarların geçerli olması bekleniyor. Ancak burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerden yararlanabilmesi için önemli bir işlemi tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermeyen öğrenciler, kendilerine tanınan burs ve kredi hakkını kaybedecek. Eğitim öğretim dönemiyle sınırlı olmayan KYK ödemeleri, yaz ayları da dahil olmak üzere 12 ay boyunca hesaplara yatırılıyor. Peki, 2026 KYK ilk burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ve öğrenim kredisi hangi tarihte yatacak? İşte öğrencilerin beklediği ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar...
2026 KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim öğretim yılının başladığı Ekim ayı esas alınarak hesaplanıyor. Ancak başvuru sonuçlarının duyurulması, taahhütname onaylarının tamamlanması ve diğer işlemler nedeniyle ilk ödemeler ilerleyen aylara sarkabiliyor.
Bu süreçte öğrencilerin ilk burs ve kredi ödemelerini Ocak ayında almaları bekleniyor. Ödeme takvimi ve kesin tarihler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TOPLU MU YAPILACAK?
2026 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının Kasım ayında açıklanması nedeniyle öğrencilerin ilk ödemeleri Ekim ayında hesaplarına yatırılmadı. Başvuru ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından burs ve kredi ödemelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.
Bu durumda öğrencilerin ekim, kasım ve aralık aylarına ait burs ve kredi tutarlarını toplu olarak alabileceği öngörülüyor. Ancak ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ve kaç aylık tutarın birlikte yatırılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YATIRILIYOR?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde banka hesaplarına aktarılıyor. Her ay düzenli olarak uygulanan ödeme takviminde, kimlik numarasının son hanesi esas alınıyor. Buna göre burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
T.C. kimlik numarasının son hanesine göre KYK ödeme günleri:
- 0 ile bitenler: Her ayın 6'sında
- 2 ile bitenler: Her ayın 7'sinde
- 4 ile bitenler: Her ayın 8'inde
- 6 ile bitenler: Her ayın 9'unda
- 8 ile bitenler: Her ayın 10'unda
KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Bu işlem, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Belirlenen süre içinde taahhütnamesini onaylamayan öğrenciler, burs veya kredi hakkından vazgeçmiş sayılıyor.
KYK taahhütname onayı için izlenmesi gereken adımlar şöyle:
1. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.
2. Arama bölümüne “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın.
3. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ilgili hizmeti açın.
4. Burs veya kredi bilgilerinizi ve taahhütname koşullarını inceleyin.
5. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek onay işlemini tamamlayın.
6. İşlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin.
18 yaşından küçük öğrencilerde önce anne veya babanın e-Devlet üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemi de gerekebiliyor.