KYK TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET EKRANI 2026-2027: GSB KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) sonuçları erişime açmasının ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin belirlenen süre içerisinde e-Devlet üzerinden onay işlemlerini tamamlaması gerektiğini duyurdu. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmayacak. Peki, KYK taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır? 2026-2027 KYK burs ve kredi taahhütname onayı son gün ne zaman, onay yapılmazsa ne olur? İşte e-Devlet KYK taahhütname onayı ekranı ve merak edilen ayrıntılar…
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri için yeni bir süreç başladı. Öğrencilerin ödemelerden yararlanabilmek için belirlenen süre içinde taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bakanlık tarafından işlemler için son tarih de açıklanırken özellikle 18 yaşından küçük öğrencilerin izlemesi gereken adımlar merak ediliyor. Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? Burs ve kredi taahhütnamesi onaylanmazsa ne olur? İşte 2026-2027 KYK taahhütname onayı e-Devlet ekranı ve dikkat edilmesi gerekenler…
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI BAŞLADI
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı.
Sonuçların erişime açılmasının ardından taahhütname onay işlemleri, 6 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla başladı.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden onaylayacak.
Taahhütname onayı için izlenecek adımlar şöyle:
e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.
Arama bölümüne “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın.
Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini açın.
Adınıza düzenlenen taahhütnameyi ve şartları okuyun.
Onay işlemini tamamlayarak işlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin.
Taahhütname onaylanmadığı sürece burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, öğrencilerin 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILMAZSA NE OLUR?
KYK burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin yalnızca sonuç ekranında hak sahibi olarak görünmesi yeterli değil. Ödemelerin başlayabilmesi için taahhütname onayının da tamamlanması gerekiyor.
GSB'nin açıklamalarına göre belirlenen süre içerisinde taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmiyor. Bu nedenle öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmadan tamamlaması önem taşıyor.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER KYK TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi kazanan 18 yaşından küçük öğrenciler için farklı bir onay süreci uygulanıyor.
15-18 yaş arasındaki öğrencilerin anne veya babalarının öncelikle kendi e-Devlet hesaplarından veli onayı vermesi gerekiyor. Ardından öğrencinin kendi e-Devlet hesabına giriş yaparak taahhütname onayını tamamlaması isteniyor.
15 yaşından küçük öğrenciler ile anne ve babası bulunmayan öğrenciler için ise kanuni vasiyle birlikte ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya yurt müdürlüğünde işlem yapılabiliyor. Bu işlemlerde kimlik ve gerektiğinde vasi kararı gibi belgeler gerekiyor.
YURT DIŞINDA OKUYANLAR İÇİN KYK TAAHHÜTNAME SON TARİHİ NE ZAMAN?
Yurt dışında öğrenim gören ve KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için farklı bir takvim uygulanıyor.
Bu öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini 5 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onayının ardından Türkiye'deki noterlerden kefaletname düzenletmek zorunda. Kefaletname işlemleri tamamlanmadığında burs veya kredi ödemesi yapılmıyor.