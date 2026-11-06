KYK TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET EKRANI 2026-2027: GSB KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri için yeni bir süreç başladı. Öğrencilerin ödemelerden yararlanabilmek için belirlenen süre içinde taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bakanlık tarafından işlemler için son tarih de açıklanırken özellikle 18 yaşından küçük öğrencilerin izlemesi gereken adımlar merak ediliyor. Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? Burs ve kredi taahhütnamesi onaylanmazsa ne olur? İşte 2026-2027 KYK taahhütname onayı e-Devlet ekranı ve dikkat edilmesi gerekenler…