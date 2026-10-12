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        Haberler Bilgi KYK YURT YEDEK SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

        KYK YURT YEDEK SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

        2026-2027 eğitim-öğretim döneminde KYK yurtlarında konaklamak isteyen üniversite öğrencileri, yedek yerleştirme sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda ilk yerleştirmelerin ardından başlayan yedek öğrenci alımları devam ederken yeni haftayla birlikte sonuç sorgulamaları da yoğunlaştı. Henüz yurda yerleşemeyen öğrenciler, yedek sıralamalarında değişiklik olup olmadığını ve kendilerine barınma hakkı tanınıp tanınmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 12 Ekim 2026 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, yedek sıraları güncellendi mi? KYK yedek yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 15:50 Güncelleme:
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        Üniversite eğitimlerini sürdürürken Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı KYK yurtlarında kalmayı planlayan öğrenciler için yedek yerleştirme süreci gündemdeki yerini koruyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılan ilk yurt yerleştirmelerinde asil listede yer alamayan adaylar, boşalan kontenjanlara göre güncellenen yedek sıralarını araştırıyor. Peki, 12 Ekim 2026 KYK yedek yurt sonuçları belli oldu mu, yedek sıralaması yenilendi mi? KYK yurt yerleştirme sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İşte e-Devlet üzerinden KYK yedek yurt sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...

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        KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında yedek yerleştirme işlemleri, boşalan kontenjanlar doğrultusunda belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Yurtların mevcut doluluk oranlarına göre öğrencilerin yedek sıralamaları haftalık olarak yeniden değerlendiriliyor.

        12 Ekim 2026 Pazartesi gününe ilişkin yedek yerleştirme bilgilerinin de Bakanlık tarafından yapılan güncellemeler doğrultusunda e-Devlet sistemine yansıtılması bekleniyor. Sırası gelen ve yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler, sonuç sorgulama ekranı üzerinden kayıt yaptırabilecekleri yurt bilgilerine ulaşabilecek.

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        KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak güncel yedek sıralarını ve yerleştirme durumlarını kontrol edebiliyor.

        E-DEVLET KYK YURT YEDEK SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        KYK YEDEK YERLEŞTİRME HAKKI KAZANANLAR NE YAPMALI?

        KYK yurtlarına yedek listeden yerleşen öğrencilerin, kayıt haklarını kaybetmemek için GSB tarafından belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İlk olarak güvence bedeli ve kalacakları gün sayısına göre hesaplanan yurt ücretinin Ziraat Bankası ATM'leri, internet bankacılığı veya şubeleri aracılığıyla ödenmesi gerekiyor.

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        Ödeme işleminin ardından öğrencilerin e-Devlet üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" ekranına girerek taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ücretini yatırmayan ya da taahhütname onayını gerçekleştirmeyen öğrencilerin yerleştirme hakkı iptal edilerek boş kalan kontenjan bir sonraki yedek adaya aktarılıyor.

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