KYK YURT YEDEK SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Üniversite eğitimlerini sürdürürken Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı KYK yurtlarında kalmayı planlayan öğrenciler için yedek yerleştirme süreci gündemdeki yerini koruyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılan ilk yurt yerleştirmelerinde asil listede yer alamayan adaylar, boşalan kontenjanlara göre güncellenen yedek sıralarını araştırıyor. Peki, 12 Ekim 2026 KYK yedek yurt sonuçları belli oldu mu, yedek sıralaması yenilendi mi? KYK yurt yerleştirme sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İşte e-Devlet üzerinden KYK yedek yurt sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...