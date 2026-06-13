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        Haberler Bilgi Gündem LGS BİTİŞ SAATİ 2026 || LGS saat kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB LGS 1. oturum/2. oturum saatleri ile ne zaman ara verilecek?

        LGS bitiş saati 2026: LGS saat kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan öğrenciler ve veliler, sınavın bitiş saatini merak ediyor. İki oturum halinde gerçekleştirilen LGS'de ilk bölümün ardından verilen aranın ardından sayısal oturum başlayacak. Peki, 2026 LGS saat kaçta bitiyor? İşte sınavın başlangıç, ara ve bitiş saatlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan LGS sınavının başlamasıyla birlikte gözler sınav takvimine çevriliyor. Adaylar, sınavın kaç dakika sürdüğünü ve günün hangi saatinde tamamlanacağını araştırıyor. Peki LGS saat kaçta sona erecek? Sözel ve sayısal oturumların süreleri ile sınavın bitiş saati haberimizde...

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        LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? İLK OTURUM SÖZEL SINAV SÜRESİ NE?

        LGS 2026’nın ilk oturumu olan Sözel Bölüm, saat 09.30’da başlayacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

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        1. Oturumda öğrencilere 50 soru sorulacak. Verilen süre 75 dakika. İlk oturum 10.45'te sona erecek.

        Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltilecek.

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        LGS 2. OTURUM SAYISAL SAAT KAÇTA BİTİYOR?

        İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrencilere 45 dakikalık bir mola verilecek. Molanın ardından LGS’nin ikinci oturumu olan Sayısal Bölüm, saat 11.30’da başlayacak.

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        2. Oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimlerinden 40 soru sorulacak. Verilen süre 80 dakika. Sınav 12.50'de bitecek. LGS toplamda 155. dakika sürüyor.

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