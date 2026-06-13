Milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan LGS sınavının başlamasıyla birlikte gözler sınav takvimine çevriliyor. Adaylar, sınavın kaç dakika sürdüğünü ve günün hangi saatinde tamamlanacağını araştırıyor. Peki LGS saat kaçta sona erecek? Sözel ve sayısal oturumların süreleri ile sınavın bitiş saati haberimizde...