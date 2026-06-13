LGS soru ve cevapları 2026 açıklandı mı? MEB LGS cevap anahtarı yayımlandı!
2026 LGS'nin bugün saat 12.50'de bitmesinin ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Sınavda işaretledikleri cevapları kontrol etmek isteyen öğrenciler ve veliler, "LGS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" ve "LGS soru ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak sözel ve sayısal oturum soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ilişkin son gelişmeler yakından takip edilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. LGS cevap anahtarı 2026 PDF sayfası MEB.gov.tr üzerinden yayınlandı. İşte LGS soru ve cevapları...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar, doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilmek için cevap anahtarlarının yayımlanmasını beklemeye başladı. Binlerce öğrenci ve veli, MEB tarafından paylaşılacak 2026 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılıp açılmadığını araştırırken, konuya ilişkin güncel bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...
LGS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sözel Bölüm Kitapçığı İçin Tıklayınız
Millî Eğitim Bakanlığınca 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, ülke genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde tamamlandı.
Bu yıl LGS kapsamındaki merkezî sınava 8’inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.
İki oturum hâlinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.