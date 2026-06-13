LGS soru ve cevapları yayımlandı mı? LGS cevap anahtarı nasıl, nereden indirilir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 kapsamında 13 Haziran'da gerçekleştirilecek sınavın ardından öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalara çevirdi. 2 oturumda tamamlanan sınav sonrası, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol ederek net hesaplaması yapabilmek için açıklanacak cevap anahtarını bekliyor. Peki, LGS cevap anahtarı yayınlandı mı, nereden ve nasıl görüntülenir? İşte tüm detaylar…
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 kapsamında 13 Haziran’da yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara odaklandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav sonrasında, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, kendi performanslarını değerlendirebilmek için doğru ve yanlışlarını kontrol edecekleri cevap anahtarını bekliyor. Peki, LGS cevap anahtarı açıklandı mı, soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak, nereden indirilir? İşte LGS sınav kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin tüm ayrıntılar…
LGS 2026 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
13 Haziran Cumartesi günü yapılan LGS’ye ait soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmadı.
Soru ve cevapların yayımlanmasının ardından adaylar net hesaplamalarını gerçekleştirebilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.