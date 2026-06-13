LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavında su verilecek mi, sınava girerken neler yasak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek öğrenciler için heyecan doruğa ulaştı. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde yüz binlerce aday geri sayımı sürdürürken, sınav günü kuralları da merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle sınav salonuna hangi eşyaların alınacağı ve hangilerinin yasak olduğu sıkça araştırılıyor. Adayların en çok dikkat ettiği konulardan biri ise sınav sırasında kalem ve benzeri araçların verilip verilmeyeceği. Peki, LGS'de sınav salonuna neler sokulamaz, kalem ve silgi veriliyor mu? İşte tüm detaylar haberimizde…
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına saatler kala öğrenciler ve veliler sınav kurallarını araştırmayı sürdürüyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav öncesinde, özellikle sınav salonuna hangi eşyaların alınabileceği ve yasaklı maddeler merak ediliyor. Adayların en çok sorduğu konuların başında ise kalem ve silgi verilip verilmediği geliyor. Peki, LGS’de sınava girerken neler yasak, hangi eşyalar kabul edilmiyor, kalem, silgi ve su veriliyor mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
LGS'DE YANINDA BULUNDURULMASI GEREKENLER NELER?
Öğrencilerin sınava katılabilmesi için 09.00'da sınava girecekleri binada hazır olmaları gerekiyor.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, kalemtraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi ve en az iki adet koyu siyah yumuşak kurşun kalem bulundurmaları gerekiyor.
LGS SINAVINA GİRERKEN NELER YASAK?
Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları,
kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacaktır.
Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.