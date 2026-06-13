LGS süreciyle birlikte sınavlarda görev alan personellerin alacağı ücretler yeniden gündeme geldi. Bina yöneticisi, salon başkanı, gözetmen ve diğer sınav görevlileri, görev ücretlerinin güncel tutarlarını öğrenmek isterken, ödemelerin ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav organizasyonunda görev alan personeller için LGS görevli ücretleri ve ödeme tarihleri en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte bilgiler...