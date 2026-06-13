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        Haberler Bilgi Gündem LGS GÖZETMEN ÜCRETLERİ 2026 || LGS görevli ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

        LGS gözetmen ücretleri 2026: LGS gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında görev alan bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmenler, 2026 yılı sınav görev ücretlerine ilişkin detayları araştırıyor. Sınav sürecinde görev üstlenen eğitimciler ve personeller, ÖSYM ve MEB uygulamalarında olduğu gibi görev karşılığı ödenecek ücretlerin ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. LGS görevli ücretleri 2026 tutarları ve ödeme takvimine ilişkin bilgiler gündemdeki yerini koruyor. İşte güncel LGS gözetmen - görevli ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        LGS süreciyle birlikte sınavlarda görev alan personellerin alacağı ücretler yeniden gündeme geldi. Bina yöneticisi, salon başkanı, gözetmen ve diğer sınav görevlileri, görev ücretlerinin güncel tutarlarını öğrenmek isterken, ödemelerin ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav organizasyonunda görev alan personeller için LGS görevli ücretleri ve ödeme tarihleri en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte bilgiler...

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        LGS 2026 GÖREVLİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI, NE KADAR?

        Yüzde 15 vergi dilimi dikkate alınarak hesaplanan tek oturumluk net ücretler şu şekilde sıralanıyor:

        3

        Bina Sınav Sorumlusu: 3.507,76 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2.338,51 TL

        Bina Yöneticisi: 2.221,58 TL

        Bina Yöneticisi Yardımcısı: 1.987,73 TL

        Salon Başkanı: 1.929,27 TL

        Gözetmen: 1.870,81 TL

        Yedek Gözetmen: 1.403,11 TL

        Yardımcı Engelli Gözetmen: 2.338,51 TL

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        LGS 2026 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

        LGS sınavı tamamlandıktan sonra birkaç gün içinde yatırılması beklenen görevli ücretlerine yönelik resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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