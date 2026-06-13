LGS soru ve cevapları 2026 açıklandı mı? MEB LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar, doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilmek için cevap anahtarlarının yayımlanmasını beklemeye başladı. Binlerce öğrenci ve veli, MEB tarafından paylaşılacak 2026 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılıp açılmadığını araştırırken, konuya ilişkin güncel bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...