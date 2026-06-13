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        Haberler Bilgi Gündem LGS soru ve cevapları 2026 açıklandı mı? MEB LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?

        LGS soru ve cevapları 2026 açıklandı mı? MEB LGS cevap anahtarı yayımlandı mı?

        2026 LGS'nin tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Sınavda işaretledikleri cevapları kontrol etmek isteyen öğrenciler ve veliler, "LGS soru ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak sözel ve sayısal oturum soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte LGS soru ve cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar, doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilmek için cevap anahtarlarının yayımlanmasını beklemeye başladı. Binlerce öğrenci ve veli, MEB tarafından paylaşılacak 2026 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılıp açılmadığını araştırırken, konuya ilişkin güncel bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...

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        GEÇEN YIL (2025) LGS CEVAP ANAHTARI SAAT KAÇTA AÇIKLANMIŞTI?

        Geçtiğimiz yıl, yani 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS sınavının ardından MEB, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sınavın bitiminden kısa bir süre sonra, saat 14.07 itibarıyla hızlıca erişime açmıştı.

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        Bu yıl da 2026 LGS cevap anahtarının sınavın hemen ardından, öğleden sonra saat 14.00 ile 15.00 arasında meb.gov.tr adresi üzerinden PDF formatında ilan edilmesi bekleniyor.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

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