LGS tercih tarihleri ve yerleştirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Ortaöğretim eğitimlerine yön verecek tercih dönemine ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime odaklandı. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih ekranı ne kadar süre açık kalacak ve yerleştirme sonuçları hangi gün erişime açılacak? İşte ayrıntılar...