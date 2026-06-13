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        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih tarihleri 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

        LGS tercih ve yerleştirme takvimi, lise adayları ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Hayalini kurdukları okullara yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, 2026 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih süreci kaç gün sürecek ve yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB takvimine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        1

        LGS tercih tarihleri ve yerleştirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Ortaöğretim eğitimlerine yön verecek tercih dönemine ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime odaklandı. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih ekranı ne kadar süre açık kalacak ve yerleştirme sonuçları hangi gün erişime açılacak? İşte ayrıntılar...

        2

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

        LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin heyecanla beklediği tercih dönemi başlayacak.

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        LGS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

        4

        LGS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tercih işlemlerinin 24 Temmuz tarihinde tamamlanmasının ardından MEB, öğrencilerin puan üstünlüğü, tercih sırası ve yerel yerleştirme şartlarını göz önünde bulundurarak yerleştirme işlemlerini yapacak. Merakla beklenen LGS yerleştirme sonuçları ve liselerin boş kalan kontenjanları 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

        5

        LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları, 5 Ağustos ile 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek.

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