LİSE KAYIT TARİHLERİ 2026: Lise kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar yapılacak? LGS yerleştirme kayıt tarihleri
LGS sonuçları için geri sayım sürerken, lise adayları ve veliler kayıt sürecine ilişkin detayları da yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuç ve yerleştirme takvimiyle birlikte öğrenciler, yeni eğitim hayatlarına başlayacakları okullara yönelik hazırlık yapacak. Bu dönemde lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı ve öğrencilerden hangi belgelerin isteneceği merak ediliyor. Peki, 2026 lise kayıt süreci ne zaman başlayacak, liseye kayıt için gerekli evraklar neler? İşte MEB lise kayıt dönemine dair bilinmesi gerekenler...
LGS maratonunda sonuç heyecanı devam ederken, öğrenciler ve aileler bir yandan da lise kayıt sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlar ve yerleştirme takvimiyle birlikte adayların hangi okula yerleşeceği netlik kazanacak. Bu süreçte kayıtların ne zaman başlayacağı, işlemlerin nasıl yapılacağı ve okulların hangi belgeleri talep edeceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 lise kayıtları hangi tarihte başlayacak, kayıt sırasında hangi evraklar gerekecek? İşte MEB lise kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS kapsamında yapılan merkezî sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026’da öğrencilerin erişimine açılacak. Aynı gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte lise tercih dönemi resmen başlayacak.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih ve yerleştirme sürecinin ardından merkezi sınav puanı ya da yerel yerleştirme sistemiyle bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEB sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak öğrencilerin, yerleştirildikleri okulla iletişime geçerek ya da okula giderek kayıt sürecine ilişkin gerekli adımları tamamlaması bekleniyor.