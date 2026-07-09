LİSE KAYIT TARİHLERİ 2026: Lise kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar yapılacak? LGS yerleştirme kayıt tarihleri

LGS maratonunda sonuç heyecanı devam ederken, öğrenciler ve aileler bir yandan da lise kayıt sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlar ve yerleştirme takvimiyle birlikte adayların hangi okula yerleşeceği netlik kazanacak. Bu süreçte kayıtların ne zaman başlayacağı, işlemlerin nasıl yapılacağı ve okulların hangi belgeleri talep edeceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 lise kayıtları hangi tarihte başlayacak, kayıt sırasında hangi evraklar gerekecek? İşte MEB lise kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...