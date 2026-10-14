Malatya 3.4 ile sallandı! 14 Ekim 2026 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimizde günlerde Yalova açıklarında meydana gelen peş peşe depremler İstanbul'da da hissedilmişti. 14 Ekim Çarşamba günü ise Muğla Marmaris 2.7 ve Malatya Kale 3.4 büyüklüğündeki depremler sallandı. İşte, 14 Ekim 2026 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri, derinlikleri ve merkez üssü bilgileri AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. 14 Ekim Çarşamba günü gece saatlerinde Muğla ve Malatya’da deprem meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…
MALATYA 3.4 İLE SALLANDI
AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre saat 05:36’da Malatya Kale’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.17 km olarak açıklanırken boylam bilgisi ise 38.77967 olarak duyuruldu.
MUĞLA’DA 2.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI
AFAD 14 Ekim Çarşamba günü verilerine göre saat 04:49’da Muğla Marmaris’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği 14.18 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.14 06:22:11 40.3130 24.1057 9.2 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.14 06:13:06 38.1077 37.1977 5.4 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.14 06:09:26 39.3708 38.5410 5.0 -.- 2.0 -.- CALDERE-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.10.14 06:08:52 39.1500 29.1200 11.5 -.- 1.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 05:59:40 36.3328 33.9755 9.5 -.- 2.1 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.10.14 05:55:43 38.2372 31.0745 16.9 -.- 1.2 -.- AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2026.10.14 05:53:35 37.0435 28.0968 10.8 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2026.10.14 05:49:14 40.1307 31.7375 5.0 -.- 1.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.10.14 05:36:55 38.3437 38.7963 8.1 -.- 3.4 3.3 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2026.10.14 05:35:49 35.1488 24.3432 55.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.14 05:28:06 37.6013 35.8022 7.3 -.- 1.2 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.10.14 04:49:05 35.9212 28.0998 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.14 04:35:30 37.4602 36.5288 5.0 -.- 1.3 -.- COKRAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.14 04:32:11 39.2480 28.9832 5.0 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 04:29:47 36.5882 25.8217 8.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.14 04:24:40 36.5800 25.7340 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.14 04:21:37 39.1235 28.3442 11.1 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.14 04:00:47 40.7940 27.8525 17.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.10.14 03:49:25 40.0055 40.5082 16.0 -.- 1.0 -.- BOZBURUN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.10.14 03:06:56 37.7640 36.0827 15.5 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.14 02:58:22 39.3690 38.5050 5.0 -.- 1.6 -.- SALIHLI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.10.14 02:55:58 39.1810 28.1750 10.9 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.14 02:26:38 39.2388 29.0025 6.5 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 02:19:16 39.1470 29.1150 10.5 -.- 0.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 02:13:03 39.2170 28.1715 7.9 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.14 02:10:52 39.2567 28.9763 10.8 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 02:10:24 36.5575 36.4865 5.6 -.- 1.2 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2026.10.14 02:06:17 39.2408 28.9992 5.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 01:36:46 38.0430 36.5413 11.9 -.- 1.2 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.14 01:34:36 39.1377 28.3213 14.5 -.- 2.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.14 01:28:46 39.2262 28.9808 11.7 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 01:19:04 39.2245 28.9933 14.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 01:16:30 39.2288 29.0187 5.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.14 01:02:55 38.1693 36.6452 15.6 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.14 00:59:03 38.2097 37.3367 2.0 -.- 2.5 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.14 00:57:05 39.2152 28.2232 8.6 -.- 3.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.14 00:52:53 39.2077 28.2158 10.0 -.- 2.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.14 00:45:43 39.0730 28.1622 14.2 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.10.14 00:28:26 39.3828 26.2922 15.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.14 00:27:30 36.6737 29.3282 3.1 -.- 1.6 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.10.14 00:22:43 39.5005 25.9925 11.1 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.14 00:16:38 38.7262 43.4447 7.8 -.- 1.6 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2026.10.14 00:16:21 39.1878 28.1795 14.5 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.14 00:09:40 38.4453 37.1337 5.5 -.- 1.8 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ