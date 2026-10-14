Malatya 3.4 ile sallandı! 14 Ekim 2026 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri, derinlikleri ve merkez üssü bilgileri AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. 14 Ekim Çarşamba günü gece saatlerinde Muğla ve Malatya’da deprem meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…