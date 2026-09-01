Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Manifest grubu dağıldı mı, bitti mi? Manifest son konserinde veda etti iddiası!

        Manifest grubu dağıldı mı, bitti mi? Manifest son konserinde veda etti iddiası!

        Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest hakkında ortaya atılan dağılma iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği grup, İzmir'deki konser serisinin finalinde duygusal bir gece yaşadı. Üyelerin gözyaşları içinde sahneden ayrılması, "Manifest bitti mi?", "Grup dağılıyor mu?" sorularının daha fazla konuşulmasına neden oldu. Grubun geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ve son konser görüntülerinin ardındaki detaylar merak ediliyor. İşte Manifest hakkındaki son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Müzik dünyasının son dönemde en çok konuşulan gruplarından Manifest hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları gündeme damga vurdu. Grubun son konserinde yaşanan duygusal anlar, üyelerin sahnede yaptıkları açıklamalar ve vedalaşma görüntüleri hayranların “Manifest dağıldı mı?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Özellikle turne sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından grubun geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, sosyal medyada paylaşılan konser görüntüleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki Manifest gerçekten bitti mi, grup üyelerinden ayrılık iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte Manifest hakkında merak edilen son gelişmeler...

        2

        MANİFEST GRUBU DAĞILDI MI, BİTTİ Mİ?

        Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir’de sahne alan Manifest, yoğun ilgi gören konserlerinden birine imza attı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı gecenin finalinde grup üyelerinin duygusal anlar yaşaması, sosyal medyada ayrılık iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Konser sonunda gözyaşlarıyla sahneden ayrılan üyeler, hayranlarına el sallayarak veda etti.

        3

        Bu görüntülerin ardından Manifest’in dağıldığı yönünde çeşitli yorumlar yapılırken, grupla ilgili resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi. Türkiye’deki konser programına bir süre ara vereceği öğrenilen grubun, çalışmalarına yurt dışında devam edeceği belirtildi.

        Üyelerin sahnedeki duygusal tavırlarının, grubun tamamen sona ermesinden ziyade yeni bir döneme geçiş süreciyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Manifest’in geleceği ve yol haritasıyla ilgili gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #manifest
        #dağıldı mı
        #magazin haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?