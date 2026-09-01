Manifest grubu dağıldı mı, bitti mi? Manifest son konserinde veda etti iddiası!
Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest hakkında ortaya atılan dağılma iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği grup, İzmir'deki konser serisinin finalinde duygusal bir gece yaşadı. Üyelerin gözyaşları içinde sahneden ayrılması, "Manifest bitti mi?", "Grup dağılıyor mu?" sorularının daha fazla konuşulmasına neden oldu. Grubun geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ve son konser görüntülerinin ardındaki detaylar merak ediliyor. İşte Manifest hakkındaki son gelişmeler...
Müzik dünyasının son dönemde en çok konuşulan gruplarından Manifest hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları gündeme damga vurdu. Grubun son konserinde yaşanan duygusal anlar, üyelerin sahnede yaptıkları açıklamalar ve vedalaşma görüntüleri hayranların “Manifest dağıldı mı?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Özellikle turne sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından grubun geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, sosyal medyada paylaşılan konser görüntüleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki Manifest gerçekten bitti mi, grup üyelerinden ayrılık iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte Manifest hakkında merak edilen son gelişmeler...
MANİFEST GRUBU DAĞILDI MI, BİTTİ Mİ?
Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir’de sahne alan Manifest, yoğun ilgi gören konserlerinden birine imza attı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı gecenin finalinde grup üyelerinin duygusal anlar yaşaması, sosyal medyada ayrılık iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Konser sonunda gözyaşlarıyla sahneden ayrılan üyeler, hayranlarına el sallayarak veda etti.
Bu görüntülerin ardından Manifest’in dağıldığı yönünde çeşitli yorumlar yapılırken, grupla ilgili resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi. Türkiye’deki konser programına bir süre ara vereceği öğrenilen grubun, çalışmalarına yurt dışında devam edeceği belirtildi.
Üyelerin sahnedeki duygusal tavırlarının, grubun tamamen sona ermesinden ziyade yeni bir döneme geçiş süreciyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Manifest’in geleceği ve yol haritasıyla ilgili gelişmeler ise yakından takip ediliyor.