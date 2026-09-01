Manifest grubu dağıldı mı, bitti mi? Manifest son konserinde veda etti iddiası!

Bu görüntülerin ardından Manifest’in dağıldığı yönünde çeşitli yorumlar yapılırken, grupla ilgili resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi. Türkiye’deki konser programına bir süre ara vereceği öğrenilen grubun, çalışmalarına yurt dışında devam edeceği belirtildi.

Üyelerin sahnedeki duygusal tavırlarının, grubun tamamen sona ermesinden ziyade yeni bir döneme geçiş süreciyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Manifest’in geleceği ve yol haritasıyla ilgili gelişmeler ise yakından takip ediliyor.