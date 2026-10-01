Market alışverişinde yeni dönem: Şüpheli ürünler telefondan kontrol edilebiliyor
Markette rafların önünde ürün seçerken aklınıza takılan bir gıdayla ilgili bilgiye artık telefondan ulaşmak mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması, taklit veya tağşiş tespit edilen ürünleri görme, işletmelerin son denetim tarihlerini sorgulama ve şüpheli durumları doğrudan Bakanlığa bildirme imkanı sunuyor...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Mart 2026'da kullanıma açtığı Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması, tüketicilerin alışveriş sırasında gıda güvenilirliğine ilişkin resmî bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Uygulamada, Bakanlığın denetimleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlere ilişkin güncel kamuoyu duyuruları görülebiliyor. Böylece tüketiciler satın almayı düşündükleri bir ürün veya marka hakkında Bakanlığın yayımladığı güncel listeleri telefonlarından kontrol edebiliyor.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTELERİ TELEFONUNUZDA
Uygulamadaki “Gıda Kamuoyu Duyuruları” bölümünde, denetimler sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı ya da sağlığı tehlikeye düşürebileceği tespit edilen gıdalar yayımlanıyor.
Böylece tüketicilerin Bakanlığın güncel duyurularına ayrı ayrı internet üzerinden ulaşması gerekmiyor. Listeler mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor.
ALIŞVERİŞTEN ÖNCE LİSTEYE BAKILABİLİYOR
Tüketici markette karşılaştığı bir ürün veya markadan şüphe duyduğunda uygulamadaki kamuoyu duyurularını inceleyebiliyor.
Ancak uygulamanın ürün barkodunu okutarak her gıdanın güvenilirliğini otomatik olarak doğrulayan bir sistem olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kontrol, Bakanlığın yayımladığı resmî taklit-tağşiş ve riskli ürün duyuruları üzerinden yapılıyor.
2025'TE BİNDEN FAZLA ÜRÜNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLDİ
Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde alınan numuneler sonucunda 1.208 gıda ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.
Aynı dönemde sağlığı tehlikeye düşürebilecek 121 gıda ürünü de belirlendi. Bakanlık bu ürünleri kamuoyu duyuruları aracılığıyla tüketicilerle paylaştı.
İŞLETMENİN SON DENETİM TARİHİ DE GÖRÜLEBİLİYOR
Uygulamanın bir diğer özelliği ise gıda işletmelerinin denetim bilgilerinin sorgulanabilmesi.
İşletmede bulunan Bakanlık karekodu telefonla okutulduğunda işletmeye ilişkin bilgilere ve en son ne zaman denetlendiğine ulaşılabiliyor. Bu özellik marketlerin yanı sıra restoran ve diğer gıda işletmelerinde de kullanılabiliyor.
ŞÜPHELİ DURUMLAR FOTOĞRAFLA BİLDİRİLEBİLİYOR
Tüketiciler market veya başka bir gıda satış noktasında uygunsuz olduğunu düşündükleri bir durumla karşılaştığında “Çek, Gönder” özelliğini kullanabiliyor.
Fotoğraf ve konum bilgisi eklenerek Bakanlığa bildirim yapılabiliyor. Gönderilen başvurunun hangi aşamada olduğu da yine uygulama üzerinden takip edilebiliyor.
SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN ÜRÜNLER DE AYRI GÖRÜLÜYOR
Bakanlığın kamuoyu duyuruları yalnızca ürün içeriğinde taklit veya tağşiş tespit edilen gıdalarla sınırlı değil.
Analiz sonucunda insanların sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürünler de kamuoyuna açıklanıyor. Böylece tüketici, Bakanlığın riskli bulduğu ürünlere ilişkin güncel bilgilere aynı platformdan ulaşabiliyor.
GIDA HAKKINDA DOĞRU BİLGİYE DE ULAŞILABİLİYOR
Güvenilir Gıda uygulamasında “Gıdada Doğru Bilgi” adı verilen ayrı bir bölüm de bulunuyor.
Bu bölümde gıda etiketleri, ürün içerikleri ve tüketicilerin sık karşılaştığı gıda güvenilirliği konularına ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan bilgiler yer alıyor.
UYGULAMA MART AYINDAN BERİ KULLANILIYOR
Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması 18 Mart 2026'da kullanıma açıldı. Bakanlık, 10 Eylül'de yayımladığı son bilgilendirmede uygulamanın geliştirilmeye devam ettiğini duyurdu.
Uygulama iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. Bakanlık, sistemle tüketicilerin resmî gıda bilgilerine daha hızlı ulaşmasını ve denetim sürecine doğrudan katılmasını amaçlıyor.