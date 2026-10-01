Market alışverişinde yeni dönem: Şüpheli ürünler telefondan kontrol edilebiliyor

İŞLETMENİN SON DENETİM TARİHİ DE GÖRÜLEBİLİYOR

Uygulamanın bir diğer özelliği ise gıda işletmelerinin denetim bilgilerinin sorgulanabilmesi.

İşletmede bulunan Bakanlık karekodu telefonla okutulduğunda işletmeye ilişkin bilgilere ve en son ne zaman denetlendiğine ulaşılabiliyor. Bu özellik marketlerin yanı sıra restoran ve diğer gıda işletmelerinde de kullanılabiliyor.