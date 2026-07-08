Mason Greenwood kimdir, kaç yaşında? Mason Greenwood hangi takımlarda forma giydi?
Fenerbahçe, Mason Greenwood için Olympique Marsilya ile anlaşma sağlayarak yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler bu transfer için 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek, Greenwood ise 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kariyerine Manchester United altyapısında başlayan genç yıldız, Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncuları arasında gösteriliyor. Transferin resmiyet kazanması halinde Greenwood, Fenerbahçe tarihinin en dikkat çeken transferlerinden biri olacak. Peki, Mason Greenwood kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mason Greenwood'un kariyeri ve oynadığı takımlar...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Mason Greenwood, son yıllarda Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hızı, bitiriciliği ve iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkan İngiliz futbolcu, Manchester United altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine adım attı. Daha sonra İspanya ve Fransa'da forma giyen Greenwood, gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak üzere olduğu yönündeki haberler, yıldız oyuncuyu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Peki, Mason Greenwood kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...
MASON GREENWOOD KİMDİR?
Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi.
Forvet ve kanat mevkilerinde görev yapan Greenwood, güçlü sol ayağı kadar sağ ayağını da etkili kullanabilmesiyle tanınıyor. Genç yaşta gösterdiği performans sayesinde Avrupa futbolunun en yetenekli hücum oyuncuları arasında gösterildi.
MASON GREENWOOD KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
2001 doğumlu olan Mason Greenwood, 24 yaşındadır.
İngiltere'nin Bradford kentinde doğan yıldız futbolcu, Jamaika kökenli bir aileden geliyor. Futbol eğitimine ise henüz çocuk yaşlarda Manchester United altyapısında başladı.
MASON GREENWOOD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Mason Greenwood'un profesyonel kariyerinde forma giydiği kulüpler şunlardır:
Manchester United (2018-2024)
Getafe (2023-2024 / kiralık)
Olympique Marsilya (2024-2026)
Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, İngiliz ekibinde gösterdiği performansın ardından kiralık olarak Getafe'ye transfer oldu. İspanya'daki başarılı sezonunun ardından Fransız ekibi Marsilya'ya imza atan yıldız futbolcu, burada da golcü kimliğiyle ön plana çıktı.
MASON GREENWOOD'UN KARİYER PERFORMANSI
Greenwood, kariyeri boyunca hem kulüp hem de bireysel başarılarıyla dikkat çekti.
Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda önemli maçlara çıkan İngiliz futbolcu, Getafe'de yeniden çıkış yakaladı. Marsilya'da ise attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. 2025-2026 sezonunda da Fransa Ligue 1'in en etkili hücum oyuncuları arasında gösterildi.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?
Transfer haberlerine göre Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.
İddialara göre sarı-lacivertli ekip, Marsilya'ya 40 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek. Greenwood'un ise Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin kulüp tarafından resmi olarak açıklanmasının ardından yıldız futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.