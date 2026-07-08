Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Mason Greenwood, son yıllarda Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hızı, bitiriciliği ve iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkan İngiliz futbolcu, Manchester United altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine adım attı. Daha sonra İspanya ve Fransa'da forma giyen Greenwood, gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak üzere olduğu yönündeki haberler, yıldız oyuncuyu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Peki, Mason Greenwood kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...