MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ekim 2026 Perşembe dün akşam MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu devam etti. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği meze konsepti kapsamında en başarılı tabakları hazırlamak için tezgah başına geçti. Takımlar verilen süre içerisinde mezelerini tamamlayarak şeflerin beğenisine sundu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 1 Ekim 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...