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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ekim 2026 Perşembe dün akşam MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ekim 2026 Perşembe dün akşam MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Şefler, yarışmacılardan farklı meze çeşitlerini hazırlayarak en başarılı tabakları ortaya çıkarmalarını istedi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesinin ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kaybeden takımda ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirlemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaptı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 1 Ekim Perşembe eleme adayı kim oldu? İşte 1 Ekim Perşembe MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 06:28 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu devam etti. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği meze konsepti kapsamında en başarılı tabakları hazırlamak için tezgah başına geçti. Takımlar verilen süre içerisinde mezelerini tamamlayarak şeflerin beğenisine sundu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 1 Ekim 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

        Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabağı yapan Bahar bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF 1 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de 3. eleme adayı Şirin Gül olurken, 4. eleme adayı Buse oldu.

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        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanı kendi takımlarını oluşturdu.

        Mavi Takım

        Eyyüp Can (Kaptan)

        Bahar

        Armağan

        Tolğa

        Burçin

        Enes

        Hasan Alp

        Şiringül

        Buse

        Şadi

        6

        Kırmızı Takım

        Nurten (Kaptan)

        Muhammed

        Şükran

        Batuhan

        Emre

        Nilay

        Tolgahan

        Ayşe

        Kübra

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Recep oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef eleme adayı
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