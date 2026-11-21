MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cumartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan son dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam takımlar haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için mutfağa girecek. Gecenin konsepti ise anne yemekleri olacak. Yarışmacılar, konuk isimler Sibel Turnagöl, Yasemin Sakallıoğlu ve Kadir Ezildi'nin de katılacağı bölümde hünerlerini sergileyecek. Daha önce eleme potasına giren Şükran, Tolgahan ve Şadi'nin ardından gözler haftanın son adayına çevrildi. Peki, 21 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte 21 Kasım Cumartesi MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Şükran, Tolgahan ve Şadi, bu haftanın eleme adayları olarak potada bulunuyor. Anne yemekleri konseptiyle ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacıları zorlu bir takım mücadelesi bekliyor. Peki, MasterChef’te haftanın son dokunulmazlığını hangi takım kazanacak ve son eleme adayı kim olacak? İşte 21 Kasım 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 21 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Gecenin konsepti anne yemekleri olarak açıklandı. Yarışmacılar, ev yemeklerinin lezzetini ve geleneksel tariflerin inceliklerini yansıtan tabaklar hazırlayarak konukların beğenisini kazanmaya çalışacak.
Bu özel bölümde Sibel Turnagöl, Yasemin Sakallıoğlu ve Kadir Ezildi konuk olarak MasterChef mutfağında yer alacak. Üç isim, yarışmacıların hazırladığı yemekleri değerlendirerek dokunulmazlık mücadelesine katkı sağlayacak. Kadir Ezildi'nin mutfaktaki tezgâhları kontrol etmesi de bölümün dikkat çeken anları arasında yer alacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?
21 Kasım'daki takım dokunulmazlığı oyununu kaybeden ekip, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği yemek veya malzemeyle en başarılı tabağı hazırlayarak eleme potasına girmekten kurtulmaya çalışacak.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme oylamasında kendi adının yazılmasını önleyecek. Takım arkadaşlarının yapacağı oylama sonucunda ise haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli olacak.
MASTERCHEF 21 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme oylamasına çevrilecek. Takım oyununu kaybeden ekipte yapılacak bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve oylama, potaya girecek son yarışmacıyı belirleyecek.
21 Kasım Cumartesi bölümünün sonucu henüz kesinleşmediği için haftanın son eleme adayı ve bireysel dokunulmazlık kazananı belli değil. Yeni bölümün ardından eleme potasındaki dördüncü isim de netleşecek. Böylece haftanın eleme kadrosu tamamlanacak ve yarışmacılar eleme gecesi için hazırlıklara başlayacak.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de 17-21 Kasım haftasında şu ana kadar üç yarışmacı eleme potasına girdi. Haftanın ilk eleme adayı Şükran, ikinci eleme adayı Tolgahan, üçüncü eleme adayı ise Şadi oldu.
Haftanın önceki dokunulmazlık oyunlarında mavi takım iki, kırmızı takım ise bir galibiyet elde etti. 19 Kasım Perşembe günü oynanan son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi Armağan olmuştu. Takım oylamasının ardından Şadi haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlenmişti.