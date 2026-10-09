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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Ekim 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Ekim 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Takım oyununda başarılı olan ekip dokunulmazlığı elde ederek eleme potasına girmekten kurtulmaya çalıştı. Kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı belirleme süreci yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 8 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yaşanacaklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        1

        MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olmaya çalıştı. Kaybeden takım için ise gecenin ikinci aşamasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı. Gecenin sonunda iki yarışmacı daha eleme adayı olarak potaya gönderildi. Peki, MasterChef 8 Ekim 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF 8 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        MasterChef'te bireysel okdunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.

        4

        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te 3. eleme adayı Nilay 4. eleme adayı ise Buse oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Tolga (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Armağan

        Şükran

        Emre

        Eyyüp Can

        Burçin

        Tolgahan

        Şirin Gül

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Nilay (Takım Kaptanı)

        Muhammed

        Nurten

        Enes

        Ayşe

        Hasan Alp

        Şadi

        Kübra

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Batuhan oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
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