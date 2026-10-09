MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Ekim 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olmaya çalıştı. Kaybeden takım için ise gecenin ikinci aşamasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı. Gecenin sonunda iki yarışmacı daha eleme adayı olarak potaya gönderildi. Peki, MasterChef 8 Ekim 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...