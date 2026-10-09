MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Ekim 2026 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Takım oyununda başarılı olan ekip dokunulmazlığı elde ederek eleme potasına girmekten kurtulmaya çalıştı. Kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı belirleme süreci yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 8 Ekim 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yaşanacaklar...
MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olmaya çalıştı. Kaybeden takım için ise gecenin ikinci aşamasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı. Gecenin sonunda iki yarışmacı daha eleme adayı olarak potaya gönderildi. Peki, MasterChef 8 Ekim 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 8 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te bireysel okdunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 3. eleme adayı Nilay 4. eleme adayı ise Buse oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Tolga (Takım Kaptanı)
Bahar
Armağan
Şükran
Emre
Eyyüp Can
Burçin
Tolgahan
Şirin Gül
KIRMIZI TAKIM
Nilay (Takım Kaptanı)
Muhammed
Nurten
Enes
Ayşe
Hasan Alp
Şadi
Kübra