MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 29 Eylül 2026 Salı MasterChef dün akşam - son bölümde mavi takım ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar yeni haftaya kaptanlık mücadelesiyle başladı. Şefler kaptanlık oyununun konseptini çiğ köfte olarak belirlerken yarışmacılardan hem lezzet hem de sunum açısından başarılı bir tabak hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacının belli olmasının ardından mavi takımın kaptanı da netleşecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 29 Eylül 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte 29 Eylül MasterChef kaptanlık oyunu kazanan yarışmacı...