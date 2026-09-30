MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 29 Eylül 2026 Salı MasterChef dün akşam - son bölümde mavi takım ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için bu kez çiğ köfte konseptinde en başarılı tabağı hazırlamak üzere tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olma hakkını elde edecek. Kaptanlık oyununu kazanan isim, yeni haftada takımını oluşturma ve rakip kırmızı takım kaptanını belirleme avantajını da elde edecek. MasterChef'te bir önceki bölümde ise ödül oyununu Enes kazanırken eleme gecesinde Recep yarışmaya veda eden isim olmuştu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 29 Eylül 2026 mavi takım kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İşte 29 Eylül Salı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...
MasterChef Türkiye’de yarışmacılar yeni haftaya kaptanlık mücadelesiyle başladı. Şefler kaptanlık oyununun konseptini çiğ köfte olarak belirlerken yarışmacılardan hem lezzet hem de sunum açısından başarılı bir tabak hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacının belli olmasının ardından mavi takımın kaptanı da netleşecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 29 Eylül 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte 29 Eylül MasterChef kaptanlık oyunu kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu Eyyüp Can kazandı.
29 EYLÜL MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Çiğ köfte konseptinde gerçekleştirilen kaptanlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Eyyüp Can, MasterChef’in yeni haftasında mavi takım kaptanı oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından gözler kırmızı takım kaptanının kim olacağına çevrildi. Mavi takım kaptanı Eyyüp Can, kırmızı takım kaptanı olarak Nurten'i seçti
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanı kendi takımlarını oluşturdu.
Mavi Takım
Eyyüp Can (Kaptan)
Bahar
Armağan
Tolğa
Burçin
Enes
Hasan Alp
Şiringül
Buse
Şadi
Kırmızı Takım
Nurten (Kaptan)
Muhammed
Şükran
Batuhan
Emre
Nilay
Tolgahan
Ayşe
Kübra