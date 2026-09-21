Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Eylül Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı mı?

Masterchef kaptanlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. En son eleme heyecanı yaşandı ve Tolga elenen isim oldu. Geçen hafta Armağan mavi takım kaptanı olmuştu, kırmızı takım kaptanlığına ise Bahar seçilmişti. Peki, 21 Eylül 2026 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı mı?