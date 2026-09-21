Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Eylül Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı mı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de kaptanlık oyunu oynanıyor. Yayınlanan son bölümde eleme potasında adı olan yarışmacılar karşı karşıya geldi. Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolga ve Bahar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışmaya veda eden isim Tolga oldu. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Eylül Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı mı?
Giriş: 21 Eylül 2026 - 23:01 Güncelleme:
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Masterchef kaptanlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. En son eleme heyecanı yaşandı ve Tolga elenen isim oldu. Geçen hafta Armağan mavi takım kaptanı olmuştu, kırmızı takım kaptanlığına ise Bahar seçilmişti. Peki, 21 Eylül 2026 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı mı?
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu kazanan henüz belli olmadı. Kaptanlık oyunu sonrası takımlar oluşacak.
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MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eleme potasında bu hafta Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolga ve Bahar yer alıyordu. MasterChef'e veda eden isim Tolga oldu.
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