MasterChef Türkiye'de yeni haftaya girilirken eleme potasında yer alan yarışmacılar için kritik gece geldi. Haftanın dokunulmazlık ve eleme oyunlarının ardından 8 yarışmacı eleme potasına girdi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında hazırladıkları tabaklarla MasterChef macerasına devam edebilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda en başarısız tabağın sahibi yarışmacı için yarışmaya veda zamanı geldi. Peki MasterChef kim elendi, 16 Ağustos MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte MasterChef 16 Ağustos 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...