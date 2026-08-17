MasterChef'te veda gecesi! 16 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?
MasterChef Türkiye veda gecesi ile ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın son eleme adayları da belli olurken gözler pazar akşamı yapılan mücadeleye çevrildi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda eleme potasında yer alan yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için en iyi tabaklarını hazırladı. Simge, Batuhan, Enes, Demirhan, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolga'nın yer aldığı eleme potasında rekabet giderek kızışıyor. Peki MasterChef kim elendi, 16 Ağustos Pazar MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte 16 Ağustos 2026 Pazar MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de yeni haftaya girilirken eleme potasında yer alan yarışmacılar için kritik gece geldi. Haftanın dokunulmazlık ve eleme oyunlarının ardından 8 yarışmacı eleme potasına girdi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında hazırladıkları tabaklarla MasterChef macerasına devam edebilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda en başarısız tabağın sahibi yarışmacı için yarışmaya veda zamanı geldi. Peki MasterChef kim elendi, 16 Ağustos MasterChef kim gitti, eleme potasında kimler var? İşte MasterChef 16 Ağustos 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Simge, Batuhan, Demirhan, Enes, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolga oldu. 8 yarışmacı, eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesinden geçerek yarışmada kalmaya çalışacak.
16 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM GİTTİ?
MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos bölümünde gözler eleme potasındaki 8 yarışmacının mücadelesine sahne oldu. Simge, Batuhan, Demirhan, Nilay, Enes, Burçin, Kübra ve Tolga arasından bir yarışmacı gecenin sonunda yarışmaya veda etti.
Yarışmacıların hazırlayacağı tabaklar şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından değerlendirilecek.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef'te veda eden yarışmacı belli oldu.
MasterChef'te elenen yarışmacı Demirhan oldu.
MASTERCHEF 15 AĞUSTOS YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Ana kadroya giren ilk yedek yarışmacı Recep oldu.