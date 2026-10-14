MasterChef'te ilk takım oyunu! 13 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununda mutfaktaki hünerlerini sergilemek için tezgâh başına geçti. Gecenin konsepti ise kızartmalar olarak belirlendi. İzleyiciler, takım dokunulmazlığını kazanan ekibi ve bireysel dokunulmazlık sürecinde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Peki MasterChef'te 13 Ekim Salı günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 13 Ekim Salı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şefler, yarışmacılardan kızartma konseptine uygun yemekler hazırlamalarını istedi. Takımlar, verilen süre içerisinde en başarılı tabakları çıkarmak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki 13 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 13 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Şadi oldu.
MASTERCHEF'TE 13 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te ilk eleme adayı Şirin Gül olurken, ikinci eleme adayı Hasan Alp oldu.
Mavi Takım
-Muhammed (Takım Kaptanı)
-Armağan
-Nilay
-Eyyüp Can
-Enes
-Şiringül
-Hasan Ali
-Şadi
Kırmızı Takım
-Ayşe (Takım Kaptanı)
-Tolgahan
-Emre
-Burçin
-Tolğa
-Kübra
-Bahar
-Nurten