MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şefler, yarışmacılardan kızartma konseptine uygun yemekler hazırlamalarını istedi. Takımlar, verilen süre içerisinde en başarılı tabakları çıkarmak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki 13 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...