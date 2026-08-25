MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor, okulların açılmasına kaç gün kaldı?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlık süreci hız kazanırken, öğrenciler ve veliler yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri ve yarıyıl tatili tarihleri netlik kazandı. Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci, yeniden ders başı yapılacak günü bekliyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, ilk ara tatil ve sömestr tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB'in açıkladığı yeni dönem takvimine ilişkin tüm detaylar…
Okulların açılacağı tarih için geri sayım sürerken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimiyle birlikte yeni dönemin başlangıç tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili dönemleri belli oldu. Yaz tatilinin son günlerini değerlendiren öğrenciler bir yandan okul hazırlıklarına devam ederken, yeni eğitim döneminin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, öğrenciler ne zaman ders başı yapacak? İşte MEB’in açıkladığı yeni dönem takvimi ve tatil tarihleriyle ilgili ayrıntılar…
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak.
Bugün (25 Ağustos 2026) itibarıyla okulların açılmasına 20 gün kaldı.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.
Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
MEB 2026-2027 TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.