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        Haberler Bilgi Gündem MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yaz tatili, 15 tatil ve ara tatil ne zaman? Ara tatil kalktı mı?

        MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yaz tatili, 15 tatil, ara tatil tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği yeni dönem planlamasına göre okullarda ders zili Eylül ayında çalacak. Yaz tatilinin Haziran ayı sonunda başlamasının ardından yeni eğitim yılı için geri sayım başlarken, açıklanan takvimle birlikte okulların açılış tarihi de netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak, Yaz tatili, 15 tatil ve ara tatil ne zaman? İşte yeni yıl takvimine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 18:25 Güncelleme:
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        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla beklenen yeni dönem planlamasıyla birlikte okulların açılış ve kapanış tarihleri netleşti. Yaz tatiline az bir süre kala yeni eğitim yılına dair geri sayım sürerken, yayımlanan takvim tüm detayları ortaya koydu. Peki, okullar hangi tarihte açılacak, eğitim yılı ne zaman sona erecek? Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili hangi günlere denk geliyor? Ara tatil uygulaması kalktı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        MEB 2026-2027 TAKVİMİNE GÖRE OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre yeni eğitim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

        Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

        3

        ARA TATİL UYGULAMASI KALKTI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ni yayımlamasıyla birlikte, ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği de netlik kazandı. Açıklanan takvime göre ara tatiller yeni dönemde de uygulanmaya devam edecek.

        4

        ARA TATİLLER NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

        İkinci dönem tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        5

        15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

        6

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak ve yaz tatili başlamış olacak.

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