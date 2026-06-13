Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla beklenen yeni dönem planlamasıyla birlikte okulların açılış ve kapanış tarihleri netleşti. Yaz tatiline az bir süre kala yeni eğitim yılına dair geri sayım sürerken, yayımlanan takvim tüm detayları ortaya koydu. Peki, okullar hangi tarihte açılacak, eğitim yılı ne zaman sona erecek? Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili hangi günlere denk geliyor? Ara tatil uygulaması kalktı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...