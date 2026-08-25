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        Haberler Bilgi MEB ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ TAKVİMİ 2026-2027 | Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak, nerede yapılacak ve online mı olacak?

        MEB ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ TAKVİMİ 2026-2027 | Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak, nerede yapılacak ve online mı olacak?

        Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde katılacağı Eylül dönemi mesleki çalışma programının takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen seminerleri iki hafta sürecek. Bakan Tekin'in açıklamasının ardından "Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2026-2027 öğretmen seminer takvimine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin katılacağı Eylül dönemi mesleki çalışma programı için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre öğretmen seminerleri iki aşamalı olarak uygulanacak. İlk hafta yapılacak eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek, ikinci hafta ise öğretmenler görev yaptıkları okullarda yüz yüze mesleki çalışmalara katılacak. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? İşte, 2026-2027 öğretmen seminerleri tarihi hakkında merak edilenler…

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        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül'de başlayacak. İlk aşama 1-4 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

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        İkinci aşamadaki çalışmalar ise 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma programı iki haftalık bir takvim üzerinden tamamlanacak.

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        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

        Öğretmen seminerlerinin ilk haftası online olarak yapılacak. MEB'in açıklamasına göre 1-4 Eylül tarihleri arasındaki mesleki çalışmalar çevrim içi gerçekleştirilecek.

        Bu kapsamda öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için planlanan ilk haftadaki çalışmalara uzaktan katılabilecek.

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        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

        Eylül dönemi mesleki çalışmalarının ikinci haftası ise yüz yüze gerçekleştirilecek. 7-11 Eylül tarihleri arasında öğretmenler görev yaptıkları okullarda mesleki çalışmalarını sürdürecek.

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        2026-2027 ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ

        MEB tarafından açıklanan Eylül dönemi mesleki çalışma takvimi şöyle:

        1-4 Eylül: Çevrim içi mesleki çalışmalar

        7-11 Eylül: Okullarda yüz yüze mesleki çalışmalar

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        2026 ÖĞRETMENLER İÇİN EYLÜL SEMİNERLERİ TAKVİMİ NETLEŞTİ

        Böylece öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma takvimi netleşmiş oldu. Öğretmenler 1-4 Eylül tarihleri arasında çevrim içi çalışmalara katılacak, 7-11 Eylül tarihleri arasında ise okullarında yüz yüze mesleki çalışma gerçekleştirecek.

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        #MEB
        #öğretmen seminer
        #Takvim
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