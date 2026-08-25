MEB ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ TAKVİMİ 2026-2027 | Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak, nerede yapılacak ve online mı olacak?

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin katılacağı Eylül dönemi mesleki çalışma programı için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre öğretmen seminerleri iki aşamalı olarak uygulanacak. İlk hafta yapılacak eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek, ikinci hafta ise öğretmenler görev yaptıkları okullarda yüz yüze mesleki çalışmalara katılacak. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? İşte, 2026-2027 öğretmen seminerleri tarihi hakkında merak edilenler…