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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026: Enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı hesaplama

        Memur maaş zammı Temmuz 2026: Enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz 2026 maaş zammına ilişkin tablo netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte memurların 5 aylık zam oranı netleşti. Kesin zam oranı ise Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle oluşacak yeni maaşlar, öğretmenden polise, hemşireden mühendise kadar tüm kamu çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Peki, Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte meslek meslek zam hesabında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        1

        Yılın ilk altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasına sayılı günler kala memur ve memur emeklilerinin alacağı Temmuz zammı yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla kesinleşen artış oranı, Haziran enflasyonunun eklenmesiyle daha da yükselebilir. Kamu çalışanları ve emekliler, yeni dönemde maaşlarının ne kadar artacağını öğrenmek için TÜİK'ten gelecek son veriyi bekliyor. Özellikle meslek gruplarına göre oluşacak yeni maaş tabloları ve olası zam senaryoları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte memur zammı son durum...

        2

        MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı.

        3

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.

        4

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        5

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

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