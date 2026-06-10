Yılın ilk altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasına sayılı günler kala memur ve memur emeklilerinin alacağı Temmuz zammı yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla kesinleşen artış oranı, Haziran enflasyonunun eklenmesiyle daha da yükselebilir. Kamu çalışanları ve emekliler, yeni dönemde maaşlarının ne kadar artacağını öğrenmek için TÜİK'ten gelecek son veriyi bekliyor. Özellikle meslek gruplarına göre oluşacak yeni maaş tabloları ve olası zam senaryoları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte memur zammı son durum...