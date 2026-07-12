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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşı ne kadar oldu?

        Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşı ne kadar oldu?

        Temmuz 2026 memur maaş zammının kesinleşmesinin ardından milyonlarca kamu çalışanı zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri sonrasında memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti. Bu artış, yüzde 6,09'luk enflasyon farkı ile yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının birleşmesiyle hesaplandı. Zamlı maaşların yanı sıra 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ödemeleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte Temmuz 2026 memur maaşı ödeme takvimine ilişkin son gelişmeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 22:14 Güncelleme:
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        1

        Zamlı memur maaşı ödeme takvimi gündemi meşgul etmeye başladı. Memurlar zamlı maaşlarını ilk kez Temmuz ayı içerisinde alacak. Yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı yaklaşık 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. Ayrıca 1-14 Temmuz tarihlerini kapsayan maaş farkı ödemeleri için de kurumların bordro işlemleri takip ediliyor. Peki zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı memur maaşı ödeme tarihleri...

        2

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı memur maaşı 15 Temmuz 2026 tarihinde yatacak. 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre fark ödemeleri 15 Temmuz maaşıyla birlikte veya takip eden günlerde hesaplara yatırılabiliyor. 2026 yılına ilişkin kesin ödeme takvimi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

        3

        MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 dönemi maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Bu oran, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı.

        4

        14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Memur maaşları ayın 15'inden itibaren ödendiği için, 1-14 Temmuz tarihlerini kapsayan 14 günlük maaş farkı ayrıca hesaplanıyor. Bu ödemenin, bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ayrıca hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi ödeme tarihi ise ilgili kurumların duyurusu sonrasında netleşecek.

        5

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi.

        En düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 TL oldu.

        6

        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        ÜNVANLAR Derece Net Görev Aylığı (*)

        Ocak-Haziran 2026 (TL) Temmuz-Aralık 2026 (TL)

        Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 107.110

        Memur-(Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 73.070

        Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166

        Öğretmen 1/4 73.368 83.254

        Başkomiser 3/1 89.214 101.242

        Polis Memuru 8/1 81.617 92.618

        Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730

        Hemşire-(Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 84.845

        Mühendis 1/4 96.211 109.185

        Teknisyen-(Lise Mezunu) 11/1 66.870 75.877

        Profesör 1/4 135.089 153.208

        Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779

        Vaiz 1/4 76.653 86.983

        Avukat 1/4 90.000 102.135

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