Zamlı memur maaşı ödeme takvimi gündemi meşgul etmeye başladı. Memurlar zamlı maaşlarını ilk kez Temmuz ayı içerisinde alacak. Yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı yaklaşık 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. Ayrıca 1-14 Temmuz tarihlerini kapsayan maaş farkı ödemeleri için de kurumların bordro işlemleri takip ediliyor. Peki zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı memur maaşı ödeme tarihleri...