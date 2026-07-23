14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

14 günlük maaş farkı, memurun görev unvanına, derece ve kademesine, ek göstergesine, aile yardımı ve diğer maaş kalemlerine göre değişiklik gösteriyor.

Bu nedenle "en düşük memur yaklaşık 4 bin TL, uzman doktor 9 bin 475 TL, profesör 8 bin 455 TL" gibi rakamlar için resmi bir hesaplama veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış doğrulanmış bir tablo bulunmuyor. Söz konusu tutarlar çeşitli tahmin hesaplamalarına dayanıyor. Resmi bordrolarda kişiye göre farklılık oluşacağı için kesin ödeme tutarı, her memurun maaş hesaplamasına göre belirlenecek.