Memur maaşı zam farkı ödeme tarihi 2026 Temmuz: Memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapıldı. Zamlı maaşlarını alan kamu çalışanları 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi araştırıyor. Memurların maaşlarını her ayın 15'inde peşin alması nedeniyle 14 günlük fark ayrıca ödeniyor. Ancak memur zam farkı ödeme takvimine ilişkin gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Öte yandan SGK, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli zam farkı ödeme takvimini duyurdu. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük zam farkı ödemesi yattı mı? İşte 2026 Temmuz memur maaş farkı ödeme takvimi…
Temmuz zammının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca memurun maaşı yüzde 13,52 oranında artırıldı. Zamlı maaşlar 15 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılırken, ayın ilk 14 gününü kapsayan maaş farkı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseltilmişti. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük zam farkı ne kadar ödenecek? İşte memur maaş farklarının yatacağı tarih...
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz ayında maaşlarına yüzde 13,52 zam alan memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz 2026 tarihinde aldı. Ancak memurlar maaşlarını peşin aldıkları için 1-14 Temmuz dönemine ait zam farkı ayrıca ödenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kamu kurumları tarafından 14 günlük maaş farkı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir ödeme tarihi açıklanmadı. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından farkların ayrı bir ödeme olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.
14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?
14 günlük maaş farkı, memurun görev unvanına, derece ve kademesine, ek göstergesine, aile yardımı ve diğer maaş kalemlerine göre değişiklik gösteriyor.
Bu nedenle "en düşük memur yaklaşık 4 bin TL, uzman doktor 9 bin 475 TL, profesör 8 bin 455 TL" gibi rakamlar için resmi bir hesaplama veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış doğrulanmış bir tablo bulunmuyor. Söz konusu tutarlar çeşitli tahmin hesaplamalarına dayanıyor. Resmi bordrolarda kişiye göre farklılık oluşacağı için kesin ödeme tutarı, her memurun maaş hesaplamasına göre belirlenecek.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
Memurlar maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Bu nedenle Temmuz ayında yürürlüğe giren zam oranı, ayın ilk 14 günü için ayrıca hesaplanıyor ve "14 günlük maaş farkı" olarak daha sonra ödeniyor. 2026 Temmuz döneminde zamlı maaşlar 15 Temmuz'da hesaplara yatırıldı. Maaş farklarının ise resmi açıklamanın ardından ayrıca ödenmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar için zam farkı ödeme tarihi belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaklaşık 2,5 milyon hak sahibine toplam 14,5 milyar liralık zam farkı ödemesinin 24 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemeler, aylıkların alındığı banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
ÜNVANLAR Derece Net Görev Aylığı (*)
Ocak-Haziran 2026 (TL) Temmuz-Aralık 2026 (TL)
Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 107.110
Memur-(Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 73.070
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166
Öğretmen 1/4 73.368 83.254
Başkomiser 3/1 89.214 101.242
Polis Memuru 8/1 81.617 92.618
Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730
Hemşire-(Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 84.845
Mühendis 1/4 96.211 109.185
Teknisyen-(Lise Mezunu) 11/1 66.870 75.877
Profesör 1/4 135.089 153.208
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779
Vaiz 1/4 76.653 86.983
Avukat 1/4 90.000 102.135