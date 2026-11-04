MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden düzenleniyor. 2027 yılının ilk maaş artışı ise yılın son altı aylık enflasyon tablosunun tamamlanmasıyla kesinlik kazanacak. Yeni zam oranı belirlenirken toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa varsa enflasyon farkı da eklenecek. Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanması beklenirken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni maaşları da bu verilerin ardından netleşecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI %8,29

Türkiye İstatistik Kurumunun ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için temmuz – ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu. Memur ve emekli memurlar için dört aylık enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak gerçekleşirken, ocak ayındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte maaş zam oranı şimdilik yüzde 6,26 oldu.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından oluştu. Dört aylık dönemde memurlar ve emekli memurlar için yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı doğdu. Memurlar ile imzalanan toplu sözleşme gereği gelecek yıl ocak ayında enflasyon farkına ilaveten yüzde 5, temmuz ayında yüzde 4 oranında zam yapılacak.

Yılın geri kalan aylarında enflasyon sıfır olsa bile ocak ayında SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 8,29 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 6,26 oranında artacak.