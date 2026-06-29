MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

Haftaya Yengeç burcundaki Merkür retrosu ve Oğlak Dolunay’ı gibi iki güçlü ve zorlu gökyüzü hareketiyle giriş yapıyoruz. Retro, iletişimde aksaklıkları, eski konuların açılmasını ve duygusal hassasiyetleri önümüze getiriyor.

Aynı gün gerçekleşen Oğlak Dolunay’ı, yani Çilek Dolunay’ı kariyerde bir tamamlanmayı öne çıkarıyor. Bu demektir ki; bir sürecin sonucu netleşebilir, bazı konular kapanırken ‘artık neyi ciddiye almanız gerektiğini’ daha net görebilirsiniz.

Arka planda ise Jüpiter’in Aslan’a geçişi özgüveni ve görünür olma isteğini artırırken, Mars–Uranüs kavuşumu iletişim ve bilgi akışıyla ilgili aksilikler ve sorunları beraberinde getirebilir. Peki 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.