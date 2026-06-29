MERKÜR RETROSU HAZİRAN / TEMMUZ 2026 || Merkür Retrosu ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosunun burçlara etkisi
Merkür Retrosu başlangıç ve bitiş tarihi, Haziran ayının sonu ve Temmuz ayının başlangıcıyla birlikte en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Öte yandan Merkür Retrosunun burçlara etkisi de en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detayları ve burçlara etkisini haberimizde derledik. İşte sorgulanan detaylar...
Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Astroloji meraklıları ve gök yüzü bilimcileri merakla başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Ayrıca "Merkür Retrosu ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek?" sorusunun cevabı da sorgulananlar asında ilk sırlarda yer alıyor. Ayrıca "Merkür Retrosunun burçlara etkisi" de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte sorgulananlar sorunun cevabı...
MERKÜR RETROSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞYAIP BİTECEK?
Merkür Retrosu 29 Haziran Pazartesi yani bugün başladı. Merkür Retrosu 23 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Öte yandan Merkür Retorsu gölgeli günleri ise 7 Ağustos 2026 günü tamamen sona erecek.
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ
Haftaya Yengeç burcundaki Merkür retrosu ve Oğlak Dolunay’ı gibi iki güçlü ve zorlu gökyüzü hareketiyle giriş yapıyoruz. Retro, iletişimde aksaklıkları, eski konuların açılmasını ve duygusal hassasiyetleri önümüze getiriyor.
Aynı gün gerçekleşen Oğlak Dolunay’ı, yani Çilek Dolunay’ı kariyerde bir tamamlanmayı öne çıkarıyor. Bu demektir ki; bir sürecin sonucu netleşebilir, bazı konular kapanırken ‘artık neyi ciddiye almanız gerektiğini’ daha net görebilirsiniz.
Arka planda ise Jüpiter’in Aslan’a geçişi özgüveni ve görünür olma isteğini artırırken, Mars–Uranüs kavuşumu iletişim ve bilgi akışıyla ilgili aksilikler ve sorunları beraberinde getirebilir. Peki 29 Haziran – 5 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.
Sevgili Koçlar, kariyerde önemli bir kapanış ya da yön değişimi olabilir. İş ortamında iletişime ekstra dikkat.
Sevgili Boğalar, eski bir eğitim, seyahat ya da plan yeniden gündeme gelebilir. Bakış açınız değişiyor.
Sevgili İkizler burçları, ortak para ve finansal konularda netleşme var. Beklenmedik bir ödeme gündeme gelebilir.
Sevgili Yengeçler, Merkür retrosu burcunuzda; kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara dikkat.
Sevgili Aslanlar, iç dünyanızda çözülmesi gereken eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Jüpiter’le özgüven artıyor.
Sevgili Başaklar, arkadaş çevrenizde eleme ve netleşme dönemi. Gelecek planlarınız değişebilir.
Sevgili Teraziler, kariyer alanında bir sonuç alma ya da yön değişimi var. Üstlerle iletişim önemli.
Sevgili Akrepler, eğitim, seyahat veya hukuki konularda ani gelişmeler olabilir. Planlar değişebilir.
Sevgili Yaylar, finansal konular ve paylaşımlar gündemde. Bir borç ya da ödeme netleşebilir.
Sevgili Oğlaklar, Dolunay sizde yaşanıyor; ilişkiler ve ortaklıklarda önemli bir tamamlanma var.
Sevgili Kovalar, iş ve günlük düzeninizde yoğunluk ve değişim var. İletişimde dikkatli olun.
Sevgili Balıklar, aşk hayatı ve yaratıcı konularda eski meseleler gündeme gelebilir.