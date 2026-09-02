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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji hava durumu ve yağış uyarısı! Rüzgar orta kuvvette esecek! 2 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul’da hava nasıl olacak?

        Meteoroloji hava durumu ve yağış uyarısı! Rüzgar orta kuvvette esecek! 2 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul’da hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava durumu ve yağış uyarısı geldi. Bazı illerimizde yağışlı hava hakim olurken bazı illerimizde sıcaklıklarda değişiklik olmayacak. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki 2 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul'da hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        Yeni haftanın üçüncü gününde hava durumu raporu paylaşıldı. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşlar güncel hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin, Ordu, Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 2 Eylül 2026 hava durumu raporu

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        RÜZGAR

        Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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