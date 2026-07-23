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        Haberler Bilgi Ekonomi Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Metgün Enerji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Metgün Enerji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Metgün Enerji halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, pay başına 20,00 TL sabit fiyatla yatırımcılardan talep topladı. Toplam 135 milyon 579 bin lotun satışa sunulduğu halka arzda bireysel yatırımcıların alacağı pay miktarı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem görmeye hazırlanan şirket için sonuçların açıklanacağı tarih yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, Metgün Enerji halka arz sonuçlarının yanı sıra kişi başına kaç lot düşeceği ve borsada işlem göreceği tarihini de araştırıyor. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Metgün Enerji kaç lot verir? İşte Metgün Enerji halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        1

        Metgün Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Halka arz kapsamında toplam büyüklük 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olarak belirlenirken, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21,35 oldu. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların hesaplarına paylar aktarılacak ve Borsa İstanbul işlem tarihi duyurulacak. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, METEN kaç lot verir? İşte detaylar...

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        METGÜN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarına göre, Metgün Enerji payları 961.387 adet yatırımcıya dağıtılmış olup sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla sunulan paylara yurt içi ve yurt dışı kurumsal ile bireysel yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi.

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        METGÜN ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Metgün Enerji METEN koduyla işlem göreceği ilk işlem tarihi henüz belli olmadı.

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        METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

        Halka arz sonuçları kapsamında yurt içi bireysel yatırımcıya en fazla 95-96 lot (1.900-1.920 TL) pay dağıtımı gerçekleştirildi.

        5

        METGÜN ENERJİ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Metgün Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

        6

        METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Metgün Enerji'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 20,00 TL olarak açıklandı.

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        METGÜN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Açıklanan halka arz bilgilerine göre Metgün Enerji katılım endeksine uygun olarak yer alıyor. Katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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