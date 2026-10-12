MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Migros'un 10 Ekim 2026'da başlayan ve 18 Ekim'e kadar farklı tarihlerde devam etmesi planlanan "1 Alana 1 Bedava" kampanyasında, ilk olarak temizlik malzemeleri ve mutfak ürünleri öne çıkıyor. Kampanya kapsamında 10-12 Ekim tarihleri arasında belirli ürün kategorilerinde iki ürün satın alan tüketicilere bir ürün ücretsiz sunuluyor.

Toz deterjanlar: 5 kilogram ve altındaki toz çamaşır deterjanlarında geçerli olan kampanya sayesinde müşteriler, aynı üründen veya farklı çeşitlerden iki adet seçerek birini ücretsiz alabiliyor.

Züccaciye ürünleri: Mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için tava, tencere, tabak, bardak ve benzeri ürünler de kampanyaya dahil ediliyor. Belirlenen tarihlerde züccaciye reyonundan iki ürün alan tüketiciler, bunlardan birini bedava edinme fırsatından yararlanabiliyor.