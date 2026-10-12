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        MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI TAKVİMİ: Migros kampanyası ne zaman başlıyor, hangi ürünler için geçerli? Deterjanlardan mutfak eşyalarına...

        Migros, Ekim ayının ikinci haftasında alışveriş yapmayı planlayan tüketiciler için yeni kampanya fırsatlarını duyurdu. Market alışverişlerinde tasarruf etmek isteyenlerin ilgisini çeken "1 Alana 1 Bedava" kampanyası, farklı ürün kategorilerinde belirlenen tarihlerde uygulanıyor. 10-12 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olan fırsatlar kapsamında özellikle toz deterjan ve züccaciye ürünleri öne çıkıyor. Temizlik malzemelerinden mutfak gereçlerine kadar çeşitli ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler ise kampanyanın kapsamını ve geçerlilik süresini araştırıyor. Peki, Migros 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünleri kapsıyor, indirimler ne zamana kadar devam edecek? İşte 10-18 Ekim 2026 Migros kampanya takvimi ve alışveriş fırsatlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Ekim ayının ikinci haftasında Migros’un alışveriş kampanyaları yeniden gündeme geldi. Temizlik ve ev ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamak isteyen tüketicilere yönelik hazırlanan "1 Alana 1 Bedava" fırsatı, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında farklı ürün gruplarında geçerli olacak şekilde planlandı. Kampanya takviminde 10, 11 ve 12 Ekim günleri öne çıkarken toz deterjan çeşitleri ve züccaciye ürünleri avantajlı alışveriş seçenekleri arasında yer alıyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin indirimlerini takip eden vatandaşlar, kampanyaya dahil edilen ürünleri ve son alışveriş tarihlerini merak ediyor. Peki, Migros'ta 1 alana 1 bedava fırsatı hangi günlerde uygulanıyor, hangi ürünlerde geçerli? İşte 10-18 Ekim 2026 tarihli Migros kampanyasına ilişkin ürünler, indirim günleri ve merak edilen detaylar...

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        MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

        Migros'un 10 Ekim 2026'da başlayan ve 18 Ekim'e kadar farklı tarihlerde devam etmesi planlanan "1 Alana 1 Bedava" kampanyasında, ilk olarak temizlik malzemeleri ve mutfak ürünleri öne çıkıyor. Kampanya kapsamında 10-12 Ekim tarihleri arasında belirli ürün kategorilerinde iki ürün satın alan tüketicilere bir ürün ücretsiz sunuluyor.

        Toz deterjanlar: 5 kilogram ve altındaki toz çamaşır deterjanlarında geçerli olan kampanya sayesinde müşteriler, aynı üründen veya farklı çeşitlerden iki adet seçerek birini ücretsiz alabiliyor.

        Züccaciye ürünleri: Mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için tava, tencere, tabak, bardak ve benzeri ürünler de kampanyaya dahil ediliyor. Belirlenen tarihlerde züccaciye reyonundan iki ürün alan tüketiciler, bunlardan birini bedava edinme fırsatından yararlanabiliyor.

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        MİGROS EKİM 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI TAKVİMİ

        Migros'un Ekim ayına özel hazırladığı "1 Alana 1 Bedava" kampanyası, 13-18 Ekim tarihleri arasında farklı ürün gruplarıyla devam edecek. Kahvaltılık gıdalardan mutfak ihtiyaçlarına, atıştırmalıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride alışveriş fırsatları sunulacak.

        13-15 Ekim 2026: Kampanyanın bu bölümünde helva ve zeytin çeşitlerinin yanı sıra streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti ve çöp poşeti gibi mutfakta sık kullanılan ürünler yer alacak. Deodorant çeşitleri de aynı tarihlerde 1 alana 1 bedava fırsatıyla satışa sunulacak.

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        14 Ekim 2026: Çarşamba gününe özel düzenlenecek tek günlük kampanyada kek, bisküvi ve gofret çeşitleri indirime dahil edilecek. Atıştırmalık alışverişi yapacak tüketiciler, belirlenen ürünlerde 1 alana 1 bedava avantajından yararlanabilecek.

        16-18 Ekim 2026: Kampanyanın son üç gününde ise kişisel bakım ve hijyen ürünleri ön plana çıkacak. Tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanacak. Böylece tüketiciler, günlük bakım ve temizlik ihtiyaçlarını kampanya kapsamında karşılayabilecek.

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