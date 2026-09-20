2026-2027 sezonunun ilk milli arası için tarih belli oldu. A Milli Takım, 21 Eylül'de başlayacak milli ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde dört maça çıkacak. Yaklaşık iki hafta sürecek milli ara boyunca ay-yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar futbol gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak. Milli takımın maç programı ve karşılaşmaların tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli ara sona erdikten sonra kulüpler düzeyindeki lig müsabakaları yeniden başlayacak. Peki, milli ara ne zaman, Türkiye hangi takımlarla oynayacak? İşte, A Milli Takım'ın milli ara döneminde oynayacağı maçlar ve Türkiye'nin maç takvimi...