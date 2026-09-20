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        Haberler Bilgi Spor Milli ara ne zaman başlayacak? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç takvimi

        Milli ara ne zaman başlayacak? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç takvimi

        2026-2027 futbol sezonunda ilk milli ara için geri sayım başladı. Kulüpler düzeyindeki lig mücadeleleri devam ederken futbolseverler A Milli Takım'ın ne zaman sahaya çıkacağını araştırıyor. Ay-yıldızlı ekip bu dönemde UEFA Uluslar Ligi kapsamında dört karşılaşma oynayacak. Milli maçların yer aldığı yoğun dönem 6 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. A Milli Takım'ın milli ara sürecindeki maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, milli ara ne zaman, Türkiye'nin 2026-2027 maç takvimi nasıl? İşte, A Milli Takım'ın milli ara tarihi ve 2026-2027 Türkiye maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        1

        2026-2027 sezonunun ilk milli arası için tarih belli oldu. A Milli Takım, 21 Eylül'de başlayacak milli ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde dört maça çıkacak. Yaklaşık iki hafta sürecek milli ara boyunca ay-yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar futbol gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak. Milli takımın maç programı ve karşılaşmaların tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli ara sona erdikten sonra kulüpler düzeyindeki lig müsabakaları yeniden başlayacak. Peki, milli ara ne zaman, Türkiye hangi takımlarla oynayacak? İşte, A Milli Takım'ın milli ara döneminde oynayacağı maçlar ve Türkiye'nin maç takvimi...

        2

        MİLLİ ARA NE ZAMAN?

        2026-2027 sezonundaki ilk milli ara 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. A Milli Takım'ın karşılaşmalarla geçireceği yoğun dönem 6 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

        Yaklaşık iki haftalık milli ara sürecinde ay-yıldızlı ekip UEFA Uluslar Ligi'nde dört karşılaşmaya çıkacak.

        3

        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

        A Milli Takım'ın milli ara döneminde oynayacağı maçlar UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek. Türkiye, 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında dört karşılaşmada mücadele edecek.

        Karşılaşmaların tarihleri, rakipleri, başlama saatleri ve yayın bilgileri belli oldukça Türkiye'nin 2026-2027 milli maç takviminde yer alacak.

        4

        TÜRKİYE'NİN 2026-2027 MAÇ TAKVİMİ

        25 Eylül 2026 Cuma,

        21.45: Türkiye - Fransa

        28 Eylül 2026 Pazartesi,

        21.45: Türkiye - İtalya

        2 Ekim 2026 Cuma,

        21.45: Belçika - Türkiye

        5 Ekim 2026 Pazartesi,

        21.45: İtalya - Türkiye

        5

        TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI

        Türkiye, milli ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde dört maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalarda puan mücadelesi verecek.

        Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansı, grubundaki sıralama ve bir sonraki aşamaya yönelik hedefleri açısından önem taşıyor.

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        #milli maç
        #Milli ara
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