Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ SAATİ: Avustralya-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

        Avustralya-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu heyecanı A Milli Takım'ın maçıyla başlıyor. Türkiye, ilk sınavında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen ay-yıldızlı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın saati, yayın bilgileri ve muhtemel kadroları merakla araştırıyor. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avustralya-Türkiye maçına dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 19:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda sahne alacak karşılaşmada Avustralya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, turnuvadaki ilk maçına Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu’nda çıkacak. Uzun bir aradan sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan “Bizim Çocuklar”, güçlü rakipler arasında yer aldığı grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanal bilgileri araştırılırken, Türkiye sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Avustralya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maça dair tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Avustralya - Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu maçı 14 Haziran Pazar TSİ ile 07:00'de oynanacak.

        Mücadeleyi Venezuelalı hakem J. Valenzuela yönetecek.

        3

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması, Kanada’nın Vancouver kentinde yer alan BC Place Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

        Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip edeceği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure

        Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, Orkun, Hakan, Barış Alper, Arda, Yunus, Kerem

        5

        AVUSTRALYA İLE 3. KEZ

        A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak.

        Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 12 Haziran 2026 (Silivri Belediyesine Yolsuzluk Operasyonu)

        Özel'e yakın 27 PM üyesi istifa etti. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Trump son anda geri adım attı. İran'ı yeni saldırı ile tehdit etmişti. Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu. Mezdeke üyesi Aynur'u neden öldürdü? Ay Yıldızlılar Vancouver'da. İsrail'den yeni sürgün planı. Silivri Belediyesin...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler