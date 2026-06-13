Gün Başlıyor - 12 Haziran 2026 (Silivri Belediyesine Yolsuzluk Operasyonu)

Özel'e yakın 27 PM üyesi istifa etti. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Trump son anda geri adım attı. İran'ı yeni saldırı ile tehdit etmişti. Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu. Mezdeke üyesi Aynur'u neden öldürdü? Ay Yıldızlılar Vancouver'da. İsrail'den yeni sürgün planı. Silivri Belediyesin... Daha Fazla Göster Özel'e yakın 27 PM üyesi istifa etti. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Trump son anda geri adım attı. İran'ı yeni saldırı ile tehdit etmişti. Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu. Mezdeke üyesi Aynur'u neden öldürdü? Ay Yıldızlılar Vancouver'da. İsrail'den yeni sürgün planı. Silivri Belediyesine Yolsuzluk Operasyonu. Hafta sonu hava nasıl olacak? 8 İlde haksız fiyat operasyonu. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster