MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ödül, bu yıl 200 milyon TL artırıldı.

Çekilişte amorti dahil dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Büyük ikramiye için tamamı dağıtım garantisi uygulanacak.