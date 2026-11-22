Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?
Yeni yıl heyecanı yaklaşırken Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet satışları başladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekilişte büyük ikramiyenin miktarı ve bilet fiyatları belli oldu. Bu yıl büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlenirken amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL dağıtılması planlanıyor. Geçen yıla göre yüzde 25 zamlanan biletler çeyrek, yarım ve tam seçenekleriyle satışa sunuldu. Peki, 2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet ne kadar oldu büyük ikramiye kaç TL? İşte yılbaşı çekilişinin bilet fiyatları...
31 Aralık 2026 Perşembe gecesi gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için hazırlıklar sürüyor. Yeni yıla milyarder olma hayaliyle girmek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarını ve ikramiye tutarını araştırmaya başladı. Bu yılki çekilişte 1 milyar TL'lik büyük ödülün tamamı dağıtım garantisi kapsamında olacak. Biletler yetkili bayilerin yanı sıra Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulamasından da alınabiliyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tam, yarım ve çeyrek bilet alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2027 yılbaşı biletlerine ilişkin tüm detaylar...
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları belli oldu. Geçen yılın fiyatlarına göre yüzde 25 artış yapılırken yeni ücret tarifesi şöyle açıklandı:
Bilet türü Satış fiyatı
Çeyrek bilet 250 TL
Yarım bilet 500 TL
Tam bilet 1.000 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Geçen yıl 800 milyon TL olan büyük ödül, bu yıl 200 milyon TL artırıldı.
Çekilişte amorti dahil dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Büyük ikramiye için tamamı dağıtım garantisi uygulanacak.
ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLETE NE KADAR İKRAMİYE ÇIKACAK?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin kazanan numaraya isabet etmesi halinde biletin türüne göre ödeme yapılacak. Buna göre 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin bilet paylarına göre karşılığı şöyle:
Bilet türü Büyük ikramiyeden alınacak pay
Tam bilet 1 milyar TL
Yarım bilet 500 milyon TL
Çeyrek bilet 250 milyon TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri üç farklı kanaldan satın alınabiliyor. Bilet almak isteyenler şu seçenekleri kullanabiliyor:
- Türkiye genelindeki yetkili Milli Piyango bayileri
- Milli Piyango Online resmî internet sitesi
- Milli Piyango mobil uygulaması
Dijital bilet satın alan vatandaşlar, işlemlerini çevrim içi olarak tamamlayabiliyor. Fiziki bilet tercih edenler ise yetkili bayilerden çeyrek, yarım veya tam bilet alabiliyor.
2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni yıl gecesi yapılacak çekilişte 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve diğer ikramiye kategorilerinin kazanan numaraları da belirlenecek.
Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden açıklanacak. Bilet sahipleri numaralarını sorgulayarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.