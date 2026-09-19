Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre hareketlilik gösteren grafik kapsamında son olarak motorin fiyatları zamlanmıştı. Motorin litre fiyatı 100 TL'yi aşınca yeni bir indirim haberi beklentisi oluştu. Peki, 19 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul LPG, Benzin, motorin(mazot) ne kadar oldu, indirim var mı?