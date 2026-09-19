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        Haberler Bilgi Akaryakıt fiyatları 19 Eylül 2026: Ankara, İzmir, İstanbul LPG, Benzin, motorin ne kadar oldu, motorin indirim var mı?

        Akaryakıt fiyatları 19 Eylül 2026: Ankara, İzmir, İstanbul LPG, Benzin, motorin ne kadar oldu, motorin indirim var mı?

        Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Enerji piyasalarındaki gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Brent petrolün 100 dolar bandındaki hareketi sonrası araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 01:03 Güncelleme:
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        Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre hareketlilik gösteren grafik kapsamında son olarak motorin fiyatları zamlanmıştı. Motorin litre fiyatı 100 TL'yi aşınca yeni bir indirim haberi beklentisi oluştu. Peki, 19 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul LPG, Benzin, motorin(mazot) ne kadar oldu, indirim var mı?

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        MOTORİN İNDİRİM VAR MI?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Eylül 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde indirim yapıldı. Bu indirimle birlikte 100 TL'nin üzerine çıkan motorin fiyatlarının yeniden şekilenmiş oldu.

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        İNDİRİM ÖNCESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 80,40 TL

        Motorin: 96.30 TL/LT

        LPG: 34,99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 80,20 TL

        Motorin: 96,10 TL

        LPG: 34,40 TL

        4

        Ankara Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 81,30 TL

        Motorin: 97,40 TL

        LPG: 35,09 TL

        5

        İzmir Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 81,60 TL

        Motorin: 97,70 TL

        LPG: 34,99 TL

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        #motorin
        #benzin
        #Akaryakıt fiyatları
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