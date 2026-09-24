Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı merak edilirken, gözler sektör kaynaklarından gelecek açıklamalara çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 24 Eylül 2026 Perşembe gününden geçerli olacak şekilde motorin grubunda indirim bekleniyor. Peki Motorin indirimi geldi mi? 24 Eylül Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?