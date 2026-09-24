Motorin indirimi geldi mi? 24 Eylül Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt indirim veya zam haberleri yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik, Brent petrol varil fiyatındaki değişimler akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında şu an herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Peki Motorin indirimi var mı? 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatlarında son durum
Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı merak edilirken, gözler sektör kaynaklarından gelecek açıklamalara çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 24 Eylül 2026 Perşembe gününden geçerli olacak şekilde motorin grubunda indirim bekleniyor. Peki Motorin indirimi geldi mi? 24 Eylül Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?
MOTORİN İNDİRİMİ VAR MI?
24 Eylül’de Motorine (mazot) 5 lira 57 kuruşluk indirim geldi.
Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da 90,90 TL’ye düşecek. Motorinin litresi Ankara’da 92,00 TL, İzmir’de ise 92,30 TL seviyesine gerileyecek.
BENZİNE İNDİRİM VAR MI?
Benzin grubunda şu an için fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
24 EYLÜL 2026
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.40 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 90.90 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 90.70 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
24 EYLÜL 2026
İzmir’de benzin litre fiyatı: 81.70 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 92.30 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
24 EYLÜL 2026
Ankara'da benzin litre fiyatı: 81.40 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 92.00 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 35.09 TL